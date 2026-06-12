Составы команд
Южная Корея
Южная Корея
3-2-2-2-1
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
3
Ги-Хёк
13
Ли
22
Соль
6
Ин Бом
8
Сын Хо
10
Джэ Сон
19
Кан Ин
7
Сон
4-2-1-2-1
1
Коварж
5
Цоуфал
6
Шалоупек
20
Зелены
4
Гранац
22
Соучек
7
Крейчи
24
Сойка
15
Шулц
17
Провод
10
Шик
6
Ин Бом
24
Ким
24
Ким
6
Ин Бом
8
Сын Хо
16
Пак
16
Пак
8
Сын Хо
13
Ли
25
Ом
25
Ом
13
Ли
7
Сон
18
О
18
О
7
Сон
10
Джэ Сон
11
Хванг
11
Хванг
10
Джэ Сон
17
Провод
18
Садилек
18
Садилек
17
Провод
24
Сойка
13
Хытил
13
Хытил
24
Сойка
10
Шик
19
Хоры
19
Хоры
10
Шик
15
Шулц
9
Гложек
9
Гложек
15
Шулц
Остались в запасе
Южная Корея
Чехия
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
26
Денис Висински
АП
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
21
Чо Хен У
ВР
12
Бом-Гын Сон
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
14
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
23
Йенс Кастроп
ЦП
26
Дон-Ген Ли
АП
17
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
23
Лукаш Хорничек
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
2
Давид Зима
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
25
Хуго Сочурек
ЦП
12
Лукас Черв
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
26
Денис Висински
АП
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Южная Корея - Чехия
1
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
16
Офсайды
2
2
Количество передач
541
327
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.3
0.83
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию Южная Корея против Чехии, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июня в 05:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Южная Корея – Чехия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»