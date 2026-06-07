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  • Марокко – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Марокко – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 21:04
Марокко
07.06.2026, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Норвегия
8' Б. Диас
75' М. Эдегор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
(К) ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
10
Браим Диас
АП
17
Эз Абде
ЛВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
20
Антонио Нуса
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуэн Хальхаль
ЦЗ
29
Ali Maamar
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Норвегия
12
Сандер Тангвик
ВР
13
Эгиль Селвик
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
24
Сондре Лангас
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Тело Осгор
АП
18
Кристиан Торстведт
АП
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
23
Йенс Хеуге
ЛВ
22
Оскар Бобб
ПВ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
4-3-3
1
Буну
2
Хакими
14
Диоп
18
Рияд
3
Мазрауи
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
17
Эз Абде
10
Диас
6
Буадди
4-2-2-2
1
Нюланд
26
Рюэрсон
17
Хеггем
3
Айер
5
Вольфе
8
Берге
14
Эушнес
10
Эдегор
20
Нуса
7
Серлот
9
Холанд
3
Мазрауи
19
Беламмари
19
Беламмари
3
Мазрауи
14
Диоп
5
Саадан
5
Саадан
14
Диоп
18
Рияд
25
Хальхаль
25
Хальхаль
18
Рияд
2
Хакими
13
Эль Уахди
13
Эль Уахди
2
Хакими
6
Буадди
4
Амрабат
4
Амрабат
6
Буадди
24
Эль-Айнауи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
17
Эз Абде
9
Рахими
9
Рахими
17
Эз Абде
10
Диас
21
Амаимуни-Эшгуяб
21
Амаимуни-Эшгуяб
10
Диас
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
11
Сайбари
1
Нюланд
13
Селвик
13
Селвик
1
Нюланд
3
Айер
15
Бьоркан
15
Бьоркан
3
Айер
5
Вольфе
4
Эстигард
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
6
Берг
6
Берг
8
Берге
14
Эушнес
19
Осгор
19
Осгор
14
Эушнес
10
Эдегор
18
Торстведт
18
Торстведт
10
Эдегор
20
Нуса
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
20
Нуса
7
Серлот
22
Бобб
22
Бобб
7
Серлот
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Марокко
Норвегия
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
29
Ali Maamar
ЦЗ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
29
Ali Maamar
ЦЗ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
24
Сондре Лангас
ЦЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
23
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Марокко - Норвегия
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
6
12
Офсайды
1
1
Количество передач
379
421
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
89
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию Марокко против Норвегии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Норвегия

Марокко – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Норвегия Марокко
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