02.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Составы команд
Марокко
Марокко
4-2-3-1
12
Моанд
26
Салах-Эддин
14
Диоп
25
Аляль
3
Мазрауи
4
Амрабат
11
Сайбари
17
Эз Абде
23
Эль-Ханнус
21
Амаимуни-Эшгуяб
6
Буадди
4-1-2-3
0
Дюпир
21
Фонтейн
5
Тремуле
12
15
7
Равелосон
10
22
13
19
14
3
Мазрауи
19
Беламмари
19
Беламмари
3
Мазрауи
25
Аляль
18
Рияд
18
Рияд
25
Аляль
26
Салах-Эддин
29
29
26
Салах-Эддин
14
Диоп
5
Саадан
5
Саадан
14
Диоп
6
Буадди
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
6
Буадди
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
4
Амрабат
10
Диас
10
Диас
4
Амрабат
17
Эз Абде
9
Рахими
9
Рахими
17
Эз Абде
21
Амаимуни-Эшгуяб
16
Яссин
16
Яссин
21
Амаимуни-Эшгуяб
17
Сбаи
17
Сбаи
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
11
Сайбари
12
2
2
12
5
Тремуле
18
18
5
Тремуле
8
8
7
Равелосон
17
Лапуссен
17
Лапуссен
7
Равелосон
22
3
3
22
19
20
20
19
Остались в запасе
Марокко
Мадагаскар
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
Главный тренер
Мохамед Уаби
23
Michel Ramandimbisoa
ВР
24
Louis Démoléon
ЦЗ
6
Mamisoa Rakotoson
ЦП
4
Andy Rakotondrajoa
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Остались в запасе
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
Остались в запасе
23
Michel Ramandimbisoa
ВР
24
Louis Démoléon
ЦЗ
6
Mamisoa Rakotoson
ЦП
4
Andy Rakotondrajoa
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Корентен Мартинс
Статистика матча Марокко - Мадагаскар
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
726
317
Сейвы
1
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Смотреть прямую трансляцию Марокко против Мадагаскара товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Мадагаскар
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Источник: «Бомбардир»