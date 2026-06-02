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  • Марокко – Мадагаскар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Марокко – Мадагаскар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

2 июня, 18:50
Марокко
02.06.2026, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Мадагаскар
4' И. Сайбари 25' И. Сайбари 78' С. Рахими (П) 87' А. Эль-Кааби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
12
Мунир Моанд
(К) ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
17
Эз Абде
ЛВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Мадагаскар
0
Жордан Дюпир
ВР
15
Ehsan Kari
ЦЗ
21
Томас Фонтейн
ЦЗ
5
Сандро Тремуле
ЦЗ
12
Mathieu Acapandié
ЦЗ
7
Райан Равелосон
(К) ОП
10
Johan Nzi
ЦП
22
Ryan Ponti
ЦП
14
Clement Couturier
ЦФ
19
Hakim Abdallah
ЦФ
13
Bryan Adinany
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Марокко
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
29
Ali Maamar
ЦЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
10
Браим Диас
АП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Мадагаскар
23
Michel Ramandimbisoa
ВР
2
Rado Rabemananjara
ЦЗ
18
Bono Rabearivelo
ЦЗ
24
Louis Démoléon
ЦЗ
8
Behaja Tsirava
ЦП
6
Mamisoa Rakotoson
ЦП
4
Andy Rakotondrajoa
ЦП
17
Лоик Лапуссен
ЛВ
3
J. Morgan
ЦФ
11
El Hadari
ЦФ
20
Arnaud Randrianantenaina
ЦФ
4-2-3-1
12
Моанд
26
Салах-Эддин
14
Диоп
25
Аляль
3
Мазрауи
4
Амрабат
11
Сайбари
17
Эз Абде
23
Эль-Ханнус
21
Амаимуни-Эшгуяб
6
Буадди
4-1-2-3
0
Дюпир
21
Фонтейн
5
Тремуле
12
15
7
Равелосон
10
22
13
19
14
3
Мазрауи
19
Беламмари
19
Беламмари
3
Мазрауи
25
Аляль
18
Рияд
18
Рияд
25
Аляль
26
Салах-Эддин
29
29
26
Салах-Эддин
14
Диоп
5
Саадан
5
Саадан
14
Диоп
6
Буадди
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
6
Буадди
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
4
Амрабат
10
Диас
10
Диас
4
Амрабат
17
Эз Абде
9
Рахими
9
Рахими
17
Эз Абде
21
Амаимуни-Эшгуяб
16
Яссин
16
Яссин
21
Амаимуни-Эшгуяб
17
Сбаи
17
Сбаи
11
Сайбари
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
11
Сайбари
12
2
2
12
5
Тремуле
18
18
5
Тремуле
8
8
7
Равелосон
17
Лапуссен
17
Лапуссен
7
Равелосон
22
3
3
22
19
20
20
19
Остались в запасе
Марокко
Мадагаскар
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
Главный тренер
Мохамед Уаби
23
Michel Ramandimbisoa
ВР
24
Louis Démoléon
ЦЗ
6
Mamisoa Rakotoson
ЦП
4
Andy Rakotondrajoa
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Корентен Мартинс
Остались в запасе
31
Эль-Мехди Аль-Харрар
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
Остались в запасе
23
Michel Ramandimbisoa
ВР
24
Louis Démoléon
ЦЗ
6
Mamisoa Rakotoson
ЦП
4
Andy Rakotondrajoa
ЦП
11
El Hadari
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Главный тренер
Корентен Мартинс
Статистика матча Марокко - Мадагаскар
2
1
2
Всего ударов по воротам
20
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
726
317
Сейвы
1
5
Точность передач %
93
83
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1

Смотреть прямую трансляцию Марокко против Мадагаскара товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Марокко – Мадагаскар

Марокко – Мадагаскар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Мадагаскар Марокко
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