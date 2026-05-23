23.05.2026, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-2
33
Карабашев
5
Табидзе
43
Ахмедов
99
Алибеков
77
Сундуков
16
Мрезиг
6
Мубарик
22
Аззи
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
4-1-2-2-1
57
Селихов
46
Мамин
2
Бегич
16
Итало
44
Малькевич
6
Сунгатулин
21
Иванисеня
22
Кордейро
97
Ишков
14
Железнов
10
Секулич
5
Табидзе
24
Аларкон
24
Аларкон
5
Табидзе
22
Аззи
72
Сандрачук
72
Сандрачук
22
Аззи
25
Агаларов
9
Магомедов
9
Магомедов
25
Агаларов
11
Миро
19
Зинович
19
Зинович
11
Миро
10
Секулич
24
Филипенко
24
Филипенко
10
Секулич
46
Мамин
4
Бардачев
4
Бардачев
46
Мамин
44
Малькевич
34
Маргасов
34
Маргасов
44
Малькевич
21
Иванисеня
5
Аюпов
5
Аюпов
21
Иванисеня
6
Сунгатулин
19
Богомольский
19
Богомольский
6
Сунгатулин
Остались в запасе
Динамо Мх
Урал
39
Тимур Магомедов
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
75
Арсен Шихалиев
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
86
Иван Кузнецов
ВР
90
Тигран Арабачян
АП
37
Виталий Бондарев
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Владислав Карапузов
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Василий Березуцкий
Динамо Мх
Точно не сыграют
Урал
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Урал
1
4
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
14
Офсайды
3
0
Количество передач
318
470
Сейвы
0
2
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Прямой эфир матча начнется 23 мая в 16:00 по московскому времени.
