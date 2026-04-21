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  • «Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

«Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 18:50
Атлетик
21.04.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
16' Г. Гурусета
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
19
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
19
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
30
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
14
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
19
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
5
Эррандо
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
21
Муньос
11
Будимир
17
Бершиче
19
Бойро
19
Бойро
17
Бершиче
14
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
5
Эррандо
16
Гомес
16
Гомес
5
Эррандо
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
14
Гарсия
18
Моро
18
Моро
14
Гарсия
7
Монкайола
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Монкайола
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
27
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетик
Точно не сыграют
Беньят Прадос
ЦП
Унаи Эгилус
ЦЗ
Мароан Саннади
ЦФ
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Алехандро Катена
ЦЗ
Асьер Осамбела
ЦП
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Количество передач
290
546
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Осасуны», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик»«Осасуна»

«Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Атлетик
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