21.04.2026, вторник, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
Испания. Примера, 33 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-2-2-2
23
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
14
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
19
Уильямс
4-1-2-2-1
1
Эррера
19
Розье
22
Бойомо
5
Эррандо
20
Галан
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
21
Муньос
11
Будимир
17
Бершиче
19
Бойро
19
Бойро
17
Бершиче
14
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
14
Ляпорт
16
Руис де Галаррета
30
Рего
30
Рего
16
Руис де Галаррета
10
Уильямс
23
Наварро
23
Наварро
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
8
Сансет
7
Беренгер
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
5
Эррандо
16
Гомес
16
Гомес
5
Эррандо
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
14
Гарсия
18
Моро
18
Моро
14
Гарсия
7
Монкайола
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Монкайола
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
27
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
20
Унаи Гомес
АП
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Алессио Лиски
Атлетик
Точно не сыграют
Осасуна
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Осасуна
2
1
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
12
11
Количество передач
290
546
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
84
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Осасуны», 33-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»