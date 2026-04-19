Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-2-2-2
31
Билык
4
77
Кох
97
70
Кирюханцев
10
Себерио
8
Миронюк
6
Ковалец
99
Рохас
20
Сидун
9
3-2-2-1-3
44
Холод
4
Бабогло
73
Лях
20
Сапуга
5
Сыч
8
Чачуа
33
70
Алькаин
1
26
99
Бабукарра
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
6
Ковалец
8
Миронюк
28
28
8
Миронюк
20
Сидун
7
7
20
Сидун
9
21
Супряга
21
Супряга
9
5
Сыч
3
Адамюк
3
Адамюк
5
Сыч
20
Сапуга
18
18
20
Сапуга
33
15
Рубчинский
15
Рубчинский
33
26
7
7
26
99
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
99
Бабукарра
Остались в запасе
Эпицентр
Карпаты
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
15
Denys Golub
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
15
Denys Golub
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Эпицентр - Карпаты
2
1
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Карпат», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Карпаты»
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Источник: «Бомбардир»