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  • «Эпицентр» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Эпицентр» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 14:20
Эпицентр
19.04.2026, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Карпаты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
10
Джон Себерио
ЦП
8
Николай Миронюк
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
99
Карлос Рохас
ПВ
20
Вадим Сидун
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
20
Марко Сапуга
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Эпицентр
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
15
Denys Golub
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
21
Владислав Супряга
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
18
Eriki
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
7
V. Paulo
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-2-2-2
31
Билык
4
77
Кох
97
70
Кирюханцев
10
Себерио
8
Миронюк
6
Ковалец
99
Рохас
20
Сидун
9
3-2-2-1-3
44
Холод
4
Бабогло
73
Лях
20
Сапуга
5
Сыч
8
Чачуа
33
70
Алькаин
1
26
99
Бабукарра
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
6
Ковалец
8
Миронюк
28
28
8
Миронюк
20
Сидун
7
7
20
Сидун
9
21
Супряга
21
Супряга
9
5
Сыч
3
Адамюк
3
Адамюк
5
Сыч
20
Сапуга
18
18
20
Сапуга
33
15
Рубчинский
15
Рубчинский
33
26
7
7
26
99
Бабукарра
19
Карабин
19
Карабин
99
Бабукарра
Остались в запасе
Эпицентр
Карпаты
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
15
Denys Golub
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
71
Nikita Fedotov
ВР
22
Arseniy Vavshko
ВР
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
15
Denys Golub
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
55
Тимур Стецков
ЛЗ
5
Андрей Булеза
ЛЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Эпицентр - Карпаты
2
1
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Карпат», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр»«Карпаты»

«Эпицентр» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Эпицентр
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