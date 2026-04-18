Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 16:07
Ньюкасл
18.04.2026, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
68' В. Осула
32' М. Тавернье 85' А. Трюффер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ньюкасл
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Льюис Холл
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
21
Валентино Ливраменто
ПЗ
8
Сандро Тонали
(К) ЦП
67
Льюис Майли
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
ЦП
18
Вильям Осула
ЦФ
20
Энтони Эланга
ЦФ
11
Харви Барнс
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
23
Джеймс Хиллсон
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
10
Райан Кристи
(К) ЦП
8
Алекс Скотт
ЦП
16
Маркус Тавернье
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
37
Райан Витор
ЦП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
1
Ник Поуп
ВР
9
Йоанн Висса
ЛВ
37
Алекс Мерфи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
Борнмут
15
Адам Смит
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
7
Дэвид Брукс
ЦП
Остались в запасе
Ньюкасл
Борнмут
Ньюкасл
Точно не сыграют
Жоэлинтон
АП
Эмиль Крафт
ПЗ
Фабиан Шер
ЦЗ
Борнмут
Точно не сыграют
Льюис Кук
ЦП
Джастин Клюйверт
ЛВ
Хулио Солер
ЛЗ
Статистика матча Ньюкасл - Борнмут
2
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
436
386
Сейвы
1
2
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
1.59
2.99
xGP (предотвращенные голы)
0.12
0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Ньюкасл» против «Борнмут», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» – «Борнмут»

«Ньюкасл» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Ньюкасл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 