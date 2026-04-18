18.04.2026, суббота, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
Россия. PARI Первая лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
Главный тренер
Кирилл Новиков
1
1
Голубев
17
Валиахметов
4-1-2-2-1
25
Саппа
23
Лях
3
Бугриев
2
Тарасов
18
Игнатьев
35
Енин
88
Гогич
9
Хубаев
90
Пантелич
11
Назаренко
90
Калмыков
23
Лях
69
Чурсин
69
Чурсин
23
Лях
35
Енин
77
Мещеряков
77
Мещеряков
35
Енин
11
Назаренко
9
Тлехугов
9
Тлехугов
11
Назаренко
13
13
Остались в запасе
Нефтехимик
Спартак К
Главный тренер
Кирилл Новиков
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Денис Боков
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
11
Денис Боков
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Нефтехимик - Спартак К
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Спартак» Кострома, 29-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»