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  • «Брентфорд» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Брентфорд» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 13:20
Брентфорд
18.04.2026, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Фулхэм
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брентфорд
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Кин Льюис-Поттер
ЛЗ
22
Натан Коллинс
(К) ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
24
Миккель Дамсгор
ЦП
19
Данго Уаттара
ЦП
18
Егор Ярмолюк
ЦП
7
Кевин Шаде
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
25
Игор Тиаго
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
20
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
(К) ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
8
Сандер Берге
ОП
24
Джошуа Кинг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-5-1
1
Келлехер
23
Льюис-Поттер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
33
Кайоде
19
Уаттара
18
Ярмолюк
7
Шаде
8
Йенсен
24
Дамсгор
25
Тиаго
4-2-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
30
Сессеньон
20
Лукич
10
Кэрни
8
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Муньис
30
Сессеньон
5
Робинсон
5
Робинсон
30
Сессеньон
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
10
Кэрни
14
Бобб
14
Бобб
10
Кэрни
17
Ивоби
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
17
Ивоби
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Брентфорд
Точно не сыграют
Фабиу Карвалью
АП
Джошуа Да Силва
ЦП
Джордан Хендерсон
ЦП
Рико Генри
ЛЗ
Антони Миламбо
АП
Виталий Янельт
ОП
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
Фулхэм
Точно не сыграют
Кевин
ЛВ
Кенни Тете
ПЗ
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
391
435
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Фулхэма», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Фулхэм»

«Брентфорд» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Брентфорд
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