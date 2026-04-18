Составы команд
Брентфорд
4-5-1
1
Келлехер
23
Льюис-Поттер
22
Коллинс
4
ван ден Берг
33
Кайоде
19
Уаттара
18
Ярмолюк
7
Шаде
8
Йенсен
24
Дамсгор
25
Тиаго
4-2-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
30
Сессеньон
20
Лукич
10
Кэрни
8
Уилсон
32
Смит-Роу
17
Ивоби
9
Муньис
30
Сессеньон
5
Робинсон
5
Робинсон
30
Сессеньон
32
Смит-Роу
24
Кинг
24
Кинг
32
Смит-Роу
10
Кэрни
14
Бобб
14
Бобб
10
Кэрни
17
Ивоби
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
17
Ивоби
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Брентфорд
Фулхэм
Главный тренер
Кит Эндрюс
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
8
Сандер Берге
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Брентфорд
Точно не сыграют
Фулхэм
Точно не сыграют
Статистика матча Брентфорд - Фулхэм
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
13
Офсайды
1
1
Количество передач
391
435
Сейвы
0
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.77
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Фулхэма», 33-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Фулхэм»
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Источник: «Бомбардир»