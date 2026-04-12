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  • «Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 15:20
Торпедо
12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
85' Д. Цыпченко
65' И. Горбунов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
6
Садыг Багиев
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
17
Илья Берковский
АП
7
Александр Юшин
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
9
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
83
Николай Ищенко
ЛВ
20
Dmitri Kalayda
ЦФ
8
Arsen Revazov
ЦФ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Аяз Гулиев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
18
Артем Попов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
95
Степан Обрывков
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
6
Багиев
27
Орехов
47
Уткин
17
Берковский
7
Юшин
73
Шитов
4-1-2-2-1
18
Цулая
4
Пенчиков
5
Пуцко
31
Большаков
44
Исаенко
70
Ахлинви
14
Брнович
21
Раздорских
17
Горбунов
7
Рейес
9
Максимов
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
6
Багиев
20
20
6
Багиев
27
Орехов
79
Каштанов
79
Каштанов
27
Орехов
7
Юшин
10
Цыпченко
10
Цыпченко
7
Юшин
17
Горбунов
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
17
Горбунов
70
Ахлинви
99
Гулиев
99
Гулиев
70
Ахлинви
9
Максимов
24
Азявин
24
Азявин
9
Максимов
7
Рейес
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Рейес
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Торпедо - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Арсенала», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Арсенал»

«Торпедо» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Торпедо
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