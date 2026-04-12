12.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-2-2-1
25
Солдатенко
90
Роганович
3
Иваньков
24
Гоцук
77
Савичев
6
Багиев
27
Орехов
47
Уткин
17
Берковский
7
Юшин
73
Шитов
4-1-2-2-1
18
Цулая
4
Пенчиков
5
Пуцко
31
Большаков
44
Исаенко
70
Ахлинви
14
Брнович
21
Раздорских
17
Горбунов
7
Рейес
9
Максимов
17
Берковский
33
Камара
33
Камара
17
Берковский
73
Шитов
11
Апеков
11
Апеков
73
Шитов
6
Багиев
20
20
6
Багиев
27
Орехов
79
Каштанов
79
Каштанов
27
Орехов
7
Юшин
10
Цыпченко
10
Цыпченко
7
Юшин
17
Горбунов
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
17
Горбунов
70
Ахлинви
99
Гулиев
99
Гулиев
70
Ахлинви
9
Максимов
24
Азявин
24
Азявин
9
Максимов
7
Рейес
27
Мирзов
27
Мирзов
7
Рейес
Остались в запасе
Торпедо
Арсенал
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
86
Никита Корец
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
83
Николай Ищенко
ЛВ
8
Arsen Revazov
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Торпедо - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Арсенала», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»