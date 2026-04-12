Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 13:50
Кызыл-Жар
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Женис
35' A. Kozlenko 60' Й. Бьярталид 74' А. Адиль 80' Й. Бьярталид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
19
Дамьян Крайсник
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
47
Оноре Гомис
ПВ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
10
Лука Имнадзе
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
79
Глеб Валгушев
ЦП
28
Роман Чирков
ЦП
17
M. Eleukin
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Артем Черединов
ЦФ
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Челядник
25
Галабов
26
Керимжанов
22
71
Соколенко
23
Пишчевич
19
Крайсник
10
Бьярталид
7
Мульдинов
47
Гомис
99
Бойгре
4-2-1-2-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
13
Турсынбай
5
Тевзадзе
7
Куат
8
Хасейн
88
Мартинс
19
Сантос
10
Имнадзе
93
Сантана
47
Гомис
4
Сламбеков
4
Сламбеков
47
Гомис
10
Бьярталид
79
Валгушев
79
Валгушев
10
Бьярталид
71
Соколенко
17
17
71
Соколенко
7
Мульдинов
9
Адиль
9
Адиль
7
Мульдинов
19
Крайсник
11
Черединов
11
Черединов
19
Крайсник
88
Мартинс
21
Меркель
21
Меркель
88
Мартинс
4
Быстров
14
Саулет
14
Саулет
4
Быстров
8
Хасейн
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
8
Хасейн
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Женис
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
28
Роман Чирков
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
28
Роман Чирков
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Кызыл-Жар - Женис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жениса», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Женис»

«Кызыл-Жар» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Кызыл-Жар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+