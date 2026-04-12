12.04.2026, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Кызыл-Жар
Кызыл-Жар
4-1-2-2-1
1
Челядник
25
Галабов
26
Керимжанов
22
71
Соколенко
23
Пишчевич
19
Крайсник
10
Бьярталид
7
Мульдинов
47
Гомис
99
Бойгре
4-2-1-2-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
13
Турсынбай
5
Тевзадзе
7
Куат
8
Хасейн
88
Мартинс
19
Сантос
10
Имнадзе
93
Сантана
47
Гомис
4
Сламбеков
4
Сламбеков
47
Гомис
10
Бьярталид
79
Валгушев
79
Валгушев
10
Бьярталид
71
Соколенко
17
17
71
Соколенко
7
Мульдинов
9
Адиль
9
Адиль
7
Мульдинов
19
Крайсник
11
Черединов
11
Черединов
19
Крайсник
88
Мартинс
21
Меркель
21
Меркель
88
Мартинс
4
Быстров
14
Саулет
14
Саулет
4
Быстров
8
Хасейн
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
8
Хасейн
Остались в запасе
Кызыл-Жар
Женис
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
28
Роман Чирков
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
28
Роман Чирков
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Кызыл-Жар - Женис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кызыл-Жар» против «Жениса», 5-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кызыл-Жар» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»