12.04.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-2-3-1
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
3
Льоренте
16
6
Альтимира
4
Амрабат
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
14
Гарсия
18
Моро
18
Моро
14
Гарсия
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
Точно не сыграют
Бетис
Точно не сыграют
Статистика матча Осасуна - Бетис
3
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
4
2
Количество передач
454
449
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Бетиса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»