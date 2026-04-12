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  • «Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 13:50
Осасуна
12.04.2026, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
40' А. Будимир (П)
7' Э. Абде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
14
Рубен Гарсия
(К) ЛВ
21
Виктор Муньос
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
(К) ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
18
Нельсон Деосса
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
20
Галан
24
Катена
5
Эррандо
19
Розье
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
21
Муньос
14
Гарсия
11
Будимир
4-2-3-1
1
Вальес
2
Бельерин
4
Натан
3
Льоренте
16
6
Альтимира
4
Амрабат
7
Антони
8
Форнальс
10
Эз Абде
19
Эрнандес
5
Эррандо
3
Крус
3
Крус
5
Эррандо
8
Муньос
6
Торро
6
Торро
8
Муньос
10
Орос
11
Барха
11
Барха
10
Орос
14
Гарсия
18
Моро
18
Моро
14
Гарсия
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
6
Альтимира
18
Деосса
18
Деосса
6
Альтимира
8
Форнальс
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
8
Форнальс
7
Антони
17
Рикельме
17
Рикельме
7
Антони
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Главный тренер
Алессио Лиски
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
31
Димитриос Стаматакис
ВР
41
Иньиго Аргибиде
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
23
Абель Бретонес
ЛВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
Точно не сыграют
Икер Бенито
ПВ
Энцо Бойомо
ЦЗ
Асьер Осамбела
ЦП
Бетис
Точно не сыграют
Хуниор Фирпо
ЛЗ
Иско
АП
Анхель Ортис
ПЗ
Статистика матча Осасуна - Бетис
3
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
12
Офсайды
4
2
Количество передач
454
449
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.45
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.28
0.28

Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Бетиса», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна»«Бетис»

«Осасуна» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Осасуна
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