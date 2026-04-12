12.04.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Волга
Волга
4-2-2-2
23
Бабурин
3
Красильниченко
30
Хабибуллин
99
Костин
4
Ибрагимов
60
Касьянов
9
Фольмер
55
Саплинов
8
Рахманов
14
Яковлев
7
Мурза
4-1-2-2-1
51
Митров
32
Косогоров
2
Бозов
50
Лысцов
44
Корнюшин
64
Ланин
15
Самойлов
50
Голубев
11
Порохов
21
Галоян
88
Миронов
8
Рахманов
20
Ковалев
20
Ковалев
8
Рахманов
7
Мурза
6
Умников
6
Умников
7
Мурза
60
Касьянов
37
Воронин
37
Воронин
60
Касьянов
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
55
Саплинов
28
Новиков
28
Новиков
55
Саплинов
11
Порохов
27
Черный
27
Черный
11
Порохов
32
Косогоров
7
Маляров
7
Маляров
32
Косогоров
15
Самойлов
29
Никитин
29
Никитин
15
Самойлов
88
Миронов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
88
Миронов
Остались в запасе
Волга
Шинник
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Булойчик
Остались в запасе
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
17
Sergey Ustimov
ЦЗ
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Артем Булойчик
Статистика матча Волга - Шинник
4
1
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Волга» против «Шинника», 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Волга» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»