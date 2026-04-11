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Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эспаньола», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эспаньол»