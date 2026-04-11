Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Барселона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:20
Барселона
11.04.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
9' Ф. Торрес 25' Ф. Торрес 87' Л. Ямаль 89' М. Рэшфорд
56' П. Лосано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Барселона
13
Жоан Гарсия
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
3
Алекс Бальде
ЛЗ
4
Рональд Араухо
(К) ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
20
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
9
Гави
ЦП
19
Ламин Ямаль
ПВ
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
24
Тирис Долан
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Барселона
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
17
Марк Касадо
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Эспаньол
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
14
Рамон Террац
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
11
Пере Милья
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
3-2-3-2
13
Гарсия
4
Араухо
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
9
Гави
19
Ямаль
7
Торрес
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
5
Калеро
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
19
Кике
3
Бальде
20
Канселу
20
Канселу
3
Бальде
18
Мартин
17
Касадо
17
Касадо
18
Мартин
16
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Лопес
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
9
Гави
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
9
Гави
16
Нгонг
2
Санчес
2
Санчес
16
Нгонг
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
19
Кике
11
Милья
11
Милья
19
Кике
24
Долан
1
Фернандес
1
Фернандес
24
Долан
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Барселона
Точно не сыграют
Марк Берналь
ОП
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Рафинья
ПВ
Эспаньол
Точно не сыграют
Хави Пуадо
ЛВ
Клеменс Ридель
ЦЗ
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
6
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
ВАР
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
18
Офсайды
4
2
Количество передач
728
200
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эспаньола», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Эспаньол»

«Барселона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Барселона
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов
31 июля
2
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+