11.04.2026, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-2-3-2
13
Гарсия
4
Араухо
24
Гарсия
22
Кубарси
3
Бальде
18
Мартин
20
Педри
16
Лопес
9
Гави
19
Ямаль
7
Торрес
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
4
Гонсалес
5
Калеро
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
24
Долан
16
Нгонг
19
Кике
3
Бальде
20
Канселу
20
Канселу
3
Бальде
18
Мартин
17
Касадо
17
Касадо
18
Мартин
16
Лопес
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Лопес
7
Торрес
10
Ольмо
10
Ольмо
7
Торрес
9
Гави
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
9
Гави
16
Нгонг
2
Санчес
2
Санчес
16
Нгонг
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
19
Кике
11
Милья
11
Милья
19
Кике
24
Долан
1
Фернандес
1
Фернандес
24
Долан
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
33
Эдер Аллер
ВР
36
Альваро Кортес
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
42
Хави Эспарт
ПЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
30
Поль Тристан
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
15
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
17
Жофре Каррерас
ПВ
20
Антониу Рока
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Барселона
Точно не сыграют
Эспаньол
Точно не сыграют
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
6
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
ВАР
1
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
18
Офсайды
4
2
Количество передач
728
200
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
10
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.81
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эспаньола», 31-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»