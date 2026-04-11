11.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-1-3-2
25
Мамардашвили
3
Робертсон
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
17
Джонс
11
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
73
Нгумоха
17
Вирц
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
5
Робинсон
8
Берге
24
Кинг
8
Уилсон
14
Бобб
17
Ивоби
9
Муньис
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
17
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
17
Джонс
17
Вирц
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
17
Вирц
10
Салах
42
Ньони
42
Ньони
10
Салах
73
Нгумоха
9
Исак
9
Исак
73
Нгумоха
5
Робинсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Робинсон
14
Бобб
20
Лукич
20
Лукич
14
Бобб
24
Кинг
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
24
Кинг
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Уилсон
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Ливерпуль
Точно не сыграют
Фулхэм
Точно не сыграют
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
4
Офсайды
4
2
Количество передач
510
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»