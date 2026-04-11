Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:20
Ливерпуль
11.04.2026, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
36' Р. Нгумоха 40' М. Салах
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Энтони Робинсон
ЛЗ
5
Йоахим Андерсен
(К) ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Сандер Берге
ОП
24
Джошуа Кинг
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Фулхэм
23
Бенжамин Леком
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
20
Саша Лукич
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-1-3-2
25
Мамардашвили
3
Робертсон
93
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
17
Джонс
11
Гакпо
8
Собослаи
10
Салах
73
Нгумоха
17
Вирц
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
3
Бейсси
5
Андерсен
5
Робинсон
8
Берге
24
Кинг
8
Уилсон
14
Бобб
17
Ивоби
9
Муньис
30
Фримпонг
2
Гомес
2
Гомес
30
Фримпонг
17
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
17
Джонс
17
Вирц
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
17
Вирц
10
Салах
42
Ньони
42
Ньони
10
Салах
73
Нгумоха
9
Исак
9
Исак
73
Нгумоха
5
Робинсон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
5
Робинсон
14
Бобб
20
Лукич
20
Лукич
14
Бобб
24
Кинг
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
24
Кинг
8
Уилсон
19
Чуквуэзе
19
Чуквуэзе
8
Уилсон
9
Муньис
9
Хименес
9
Хименес
9
Муньис
Остались в запасе
Ливерпуль
Фулхэм
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Исса Диоп
ЦЗ
15
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Ливерпуль
Точно не сыграют
Алиссон
ВР
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Ватару Эндо
ОП
Джованни Леони
ЦЗ
Фулхэм
Точно не сыграют
Кевин
ЛВ
Харрисон Рид
ЦП
Кенни Тете
ПЗ
Статистика матча Ливерпуль - Фулхэм
Всего ударов по воротам
18
19
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
9
Нарушения
10
4
Офсайды
4
2
Количество передач
510
435
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.59
1.04
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Фулхэма», 32-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Фулхэм»

«Ливерпуль» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Фулхэм Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
Вчера, 18:17
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Рэшфорд эмоционально попрощался с «Барселоной»
30 июля
«Реал» продаст молодого игрока в «Фулхэм» за 70 миллионов
30 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+