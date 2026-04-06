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  • «Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

«Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

6 апреля, 17:50
Ювентус
06.04.2026, понедельник, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
4' Бремер 17' У. МакКенни
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
(К) ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
16
Джастин Бейлов
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
5
Йохан Васкес
(К) ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
14
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
80
Jacopo Grossi
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
18
Калеб Экубан
ЦФ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
10
Дэвид
11
Йылдыз
4-2-2-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Васкес
5
Эстигард
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
1
Перин
16
Ди Грегорио
16
Ди Грегорио
1
Перин
27
Камбьясо
2
Хольм
2
Хольм
27
Камбьясо
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
11
Йылдыз
13
Бога
13
Бога
11
Йылдыз
10
Дэвид
14
Милик
14
Милик
10
Дэвид
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
29
Коломбо
18
Экубан
18
Экубан
29
Коломбо
32
Френдруп
9
Эхатор
9
Эхатор
32
Френдруп
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
80
Jacopo Grossi
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
80
Jacopo Grossi
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
Точно не сыграют
Василие Аджич
ЦП
Дженоа
Точно не сыграют
Максвел Корне
ЛВ
Брук Нортон-Каффи
ПЗ
Статистика матча Ювентус - Дженоа
4
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Количество передач
579
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»

«Ювентус» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Дженоа Ювентус
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