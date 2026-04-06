06.04.2026, понедельник, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ювентус
Ювентус
4-2-1-1-2
1
Перин
27
Камбьясо
3
Бремер
6
Келли
15
Калюлю
5
Локателли
19
Тюрам
8
МакКенни
7
Консейсау
10
Дэвид
11
Йылдыз
4-2-2-2
16
Бейлов
27
Маркандалли
5
Васкес
5
Эстигард
3
Мартин
77
Эллертссон
32
Френдруп
10
Мессьяс
17
Малиновский
29
Коломбо
9
Витинья
1
Перин
16
Ди Грегорио
16
Ди Грегорио
1
Перин
27
Камбьясо
2
Хольм
2
Хольм
27
Камбьясо
7
Консейсау
21
Миретти
21
Миретти
7
Консейсау
11
Йылдыз
13
Бога
13
Бога
11
Йылдыз
10
Дэвид
14
Милик
14
Милик
10
Дэвид
17
Малиновский
73
Мазини
73
Мазини
17
Малиновский
10
Мессьяс
8
Бальданци
8
Бальданци
10
Мессьяс
29
Коломбо
18
Экубан
18
Экубан
29
Коломбо
32
Френдруп
9
Эхатор
9
Эхатор
32
Френдруп
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
80
Jacopo Grossi
ЦП
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
4
Федерико Гатти
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
18
Филип Костич
ЛВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
9
Душан Влахович
ЦФ
20
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
99
Wedtoin Latif Ouedraogo
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
13
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Amorim
ЦП
80
Jacopo Grossi
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
Точно не сыграют
Дженоа
Точно не сыграют
Статистика матча Ювентус - Дженоа
4
1
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
8
Количество передач
579
354
Сейвы
3
3
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
2.23
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Дженоа», 31-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»