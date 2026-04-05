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  • «Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 20:35
Монако
05.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
59' А. Головин 74' Ф. Балогун
85' А. Гуири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Тило Керер
ЦЗ
25
Вут Фас
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
6
Денис Закария
(К) ОП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Марсель
12
Херонимо Рульи
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
(К) ЦП
20
Хамед Траоре
АП
14
Игор Пайшао
ЛВ
9
Амин Гуири
ЦФ
17
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Аладжи Бамба
ОП
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
24
Симон Адингра
ЛВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Марсель
12
Жеффри де Ланж
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
26
Билял Надир
ЦП
11
Итан Нванери
ЦП
8
Химад Абделли
АП
78
Ange Lago
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Градецки
5
Керер
4
Тезе
13
Мависса Элеби
25
Фас
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
3-2-2-3
12
Рульи
28
Павар
25
Медина
4
Иган-Райли
27
Тимбер
23
Хейбьерг
20
Траоре
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
9
Гуири
28
Кулибали
23
Бамба
23
Бамба
28
Кулибали
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
11
Аклиуш
24
Адингра
24
Адингра
11
Аклиуш
13
Мависса Элеби
15
Дьятта
15
Дьятта
13
Мависса Элеби
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
21
Веа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
21
Веа
4
Иган-Райли
5
Балерди
5
Балерди
4
Иган-Райли
20
Траоре
11
Нванери
11
Нванери
20
Траоре
23
Хейбьерг
8
Абделли
8
Абделли
23
Хейбьерг
Остались в запасе
Монако
Марсель
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
Точно не сыграют
Paris Brunner
ЦФ
Кайо Энрике
ЛЗ
Такуми Минамино
ЛВ
Кассум Уаттара
ЛЗ
Мохаммед Салису
ЦЗ
Вандерсон
ПЗ
Марсель
Точно не сыграют
Наиф Агер
ЦЗ
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Статистика матча Монако - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
14
9
Офсайды
2
4
Количество передач
409
441
Сейвы
7
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
1.58
2.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Марселя», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Марсель»

«Монако» – «Марсель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Марсель Монако
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