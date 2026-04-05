05.04.2026, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 28 тур
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-2-2-1
1
Градецки
5
Керер
4
Тезе
13
Мависса Элеби
25
Фас
6
Закария
28
Кулибали
8
Камара
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
3-2-2-3
12
Рульи
28
Павар
25
Медина
4
Иган-Райли
27
Тимбер
23
Хейбьерг
20
Траоре
14
Пайшао
21
Веа
17
Обамеянг
9
Гуири
28
Кулибали
23
Бамба
23
Бамба
28
Кулибали
10
Головин
31
Фати
31
Фати
10
Головин
11
Аклиуш
24
Адингра
24
Адингра
11
Аклиуш
13
Мависса Элеби
15
Дьятта
15
Дьятта
13
Мависса Элеби
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
21
Веа
33
Эмерсон
33
Эмерсон
21
Веа
4
Иган-Райли
5
Балерди
5
Балерди
4
Иган-Райли
20
Траоре
11
Нванери
11
Нванери
20
Траоре
23
Хейбьерг
8
Абделли
8
Абделли
23
Хейбьерг
Остались в запасе
Монако
Марсель
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Остались в запасе
16
Филипп Кен
ВР
3
Эрик Дайер
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
12
Жеффри де Ланж
ВР
18
Артур Вермерен
ОП
6
Точукву Нади
ОП
26
Билял Надир
ЦП
78
Ange Lago
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Хабиб Бейе
Монако
Точно не сыграют
Марсель
Точно не сыграют
Статистика матча Монако - Марсель
2
2
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
14
9
Офсайды
2
4
Количество передач
409
441
Сейвы
7
1
Точность передач %
83
83
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
7
12
Удары из-за пределов штрафной
0
7
xG (ожидаемые голы)
1.58
2.23
xGP (предотвращенные голы)
-0.56
-0.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Марселя», 28-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»