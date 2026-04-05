Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Окжетпеса», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Окжетпес»