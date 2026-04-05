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  • «Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 15:50
Женис
05.04.2026, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Окжетпес
90+4' Л. Ассунпсао
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
10
Лука Имнадзе
ЛВ
14
Ардак Саулет
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
93
Элдер Сантана
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Окжетпес
22
Мирослав Лобанцев
ВР
5
Лео Ассунпсао
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Борис Лотоцкий
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
8
Нургайни Бурибаев
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
6
Жансултан Мухаметханов
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
23
Абинур Нурымбет
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Окжетпес
12
Erlan Shaimurat
ВР
12
Erlan Shaymurat
ВР
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
44
Dmitriy Trubitsin
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
7
Владимир Воменко
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
91
Бектемир Абдуманнонов
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Плотников
5
Тевзадзе
63
Сараванья
13
Турсынбай
4
Быстров
7
Куат
88
Мартинс
14
Саулет
10
Имнадзе
19
Сантос
93
Сантана
4-3-2-1
22
Лобанцев
14
Муканов
63
Кузьмичев
3
Лотоцкий
5
Ассунпсао
8
Бурибаев
9
Бородин
6
Мухаметханов
47
Васильев
23
Нурымбет
19
Омиртаев
19
Сантос
21
Меркель
21
Меркель
19
Сантос
10
Имнадзе
45
Айеде
45
Айеде
10
Имнадзе
93
Сантана
29
Лобжанидзе
29
Лобжанидзе
93
Сантана
3
Лотоцкий
7
Воменко
7
Воменко
3
Лотоцкий
47
Васильев
77
Совпель
77
Совпель
47
Васильев
91
Абдуманнонов
91
Абдуманнонов
8
Бурибаев
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
8
Бурибаев
Остались в запасе
Женис
Окжетпес
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
12
Erlan Shaimurat
ВР
12
Erlan Shaymurat
ВР
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
44
Dmitriy Trubitsin
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
30
Nikolay Horobchenko
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
12
Erlan Shaimurat
ВР
12
Erlan Shaymurat
ВР
1
Михаил Голубничий
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
55
Nikita Mikhaylov
ЦЗ
44
Dmitriy Trubitsin
ЦЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
20
Мохаммед Енсебаев
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Женис - Окжетпес
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Окжетпеса», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Окжетпес»

«Женис» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Женис
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