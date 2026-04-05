05.04.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-2-3-2
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
5
Пуцко
4
Пенчиков
99
Гулиев
14
Брнович
7
Рейес
24
Азявин
22
Цараев
17
Горбунов
18
Попов
3-1-1-3-2
96
Обухов
44
Журавлев
20
Юрганов
5
Габараев
23
Якимов
52
Нетфуллин
8
Багамаев
97
Магомедов
10
Альшин
7
Турищев
19
Пуси
14
Брнович
70
Ахлинви
70
Ахлинви
14
Брнович
99
Гулиев
21
Раздорских
21
Раздорских
99
Гулиев
7
Рейес
9
Максимов
9
Максимов
7
Рейес
22
Цараев
27
Мирзов
27
Мирзов
22
Цараев
10
Альшин
55
Тодорович
55
Тодорович
10
Альшин
23
Якимов
7
Моцпан
7
Моцпан
23
Якимов
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
7
Турищев
9
Гнапи
9
Гнапи
7
Турищев
19
Пуси
93
Уридия
93
Уридия
19
Пуси
Остались в запасе
Арсенал
Факел
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
77
Даниил Плотников
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
39
Матвей Холин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
77
Даниил Плотников
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниил Фролкин
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
18
Кирилл Симонов
ЦП
70
Нури Абдоков
АП
25
Александр Беляев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Арсенал - Факел
3
3
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Факела», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Факел»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»