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  • «Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 11:50
Сокол
05.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Родина
90+3' А. Голиянин
16' И. Тимошенко 20' Й. Рейна 88' А. Корян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
77
Дмитрий Сасин
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
27
Антон Егорушкин
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
19
Максим Кутовой
ЦФ
Родина
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
3-2-3-1
36
Левашов
55
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
51
Синяк
2
Чуриков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
4-1-1-1-3
13
Волков
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
2
Чуриков
16
Поярков
16
Поярков
2
Чуриков
19
Бутаев
8
Кахриманович
8
Кахриманович
19
Бутаев
13
Киреенко
18
Лазарев
18
Лазарев
13
Киреенко
51
Синяк
7
Гурциев
7
Гурциев
51
Синяк
9
Шпитальный
11
Голиянин
11
Голиянин
9
Шпитальный
9
Максименко
80
Бессмертный
80
Бессмертный
9
Максименко
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
10
Рейна
77
Корян
77
Корян
10
Рейна
18
Абдусаламов
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Сокол
Родина
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
19
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
19
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Сокол - Родина
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Родины», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол»«Родина»

«Сокол» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Сокол
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