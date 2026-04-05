05.04.2026, воскресенье, 13:00
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
3-2-3-1
36
Левашов
55
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
51
Синяк
2
Чуриков
97
Пасевич
77
Сасин
13
Киреенко
9
Шпитальный
4-1-1-1-3
13
Волков
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
49
Дятлов
6
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
99
Тимошенко
18
Абдусаламов
10
Рейна
2
Чуриков
16
Поярков
16
Поярков
2
Чуриков
19
Бутаев
8
Кахриманович
8
Кахриманович
19
Бутаев
13
Киреенко
18
Лазарев
18
Лазарев
13
Киреенко
51
Синяк
7
Гурциев
7
Гурциев
51
Синяк
9
Шпитальный
11
Голиянин
11
Голиянин
9
Шпитальный
9
Максименко
80
Бессмертный
80
Бессмертный
9
Максименко
5
Егорычев
38
Мусаев
38
Мусаев
5
Егорычев
10
Рейна
77
Корян
77
Корян
10
Рейна
18
Абдусаламов
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
Остались в запасе
Сокол
Родина
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
19
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
27
Антон Егорушкин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
19
Максим Кутовой
ЦФ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Сокол - Родина
2
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Родины», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Родина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»