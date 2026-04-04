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  • «Динамо» Киев – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Динамо» Киев – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 16:50
Динамо К
04.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Карпаты
6' Ф. Бабукарра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
13
Максим Коробов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Карпаты
73
Ростислав Лях
ЛЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
20
Марко Сапуга
ОП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
70
Хебер Алькаин
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
26
Yan Kostenko
ЦФ
99
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Динамо К
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
Карпаты
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
7
V. Paulo
ЦП
18
Eriki
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
10
Stênio
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
4
Попов
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
70
Редушко
11
Пономаренко
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
4
Бабогло
44
Холод
73
Лях
20
Сапуга
8
Чачуа
70
Алькаин
37
Бруниньо
99
Бабукарра
26
1
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
11
Мирошниченко
5
Сыч
5
Сыч
11
Мирошниченко
70
Алькаин
7
7
70
Алькаин
20
Сапуга
18
18
20
Сапуга
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
26
10
10
26
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Динамо К - Карпаты
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Карпат», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Карпаты»

«Динамо» Киев – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Динамо К
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