04.04.2026, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-1-2
35
Нещерет
2
Вивчаренко
40
Биловар
4
Попов
13
Коробов
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
70
Редушко
11
Пономаренко
4-1-1-2-3
11
Мирошниченко
4
Бабогло
44
Холод
73
Лях
20
Сапуга
8
Чачуа
70
Алькаин
37
Бруниньо
99
Бабукарра
26
1
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
11
Мирошниченко
5
Сыч
5
Сыч
11
Мирошниченко
70
Алькаин
7
7
70
Алькаин
20
Сапуга
18
18
20
Сапуга
37
Бруниньо
33
33
37
Бруниньо
26
10
10
26
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Игорь Костюк
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
71
Вячеслав Суркис
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
34
Владислав Захарченко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Динамо К - Карпаты
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
1
0
Угловые удары
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Карпат», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»