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  • «Динамо» Минск – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Динамо» Минск – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 16:50
Динамо Мн
04.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Белшина
79' Г. Алыкулов 90+2' Ф. Абдуллахи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
26
Владислав Калинин
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Карен Варданян
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Белшина
31
Павел Пришивалко
ВР
14
Владислав Давыдов
ЛЗ
4
Владислав Соланович
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Илья Вихров
ЦЗ
5
Павел Селезнев
ОП
8
Владислав Русенчик
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
27
Никита Розманов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
11
Timur Galimzyanov
ЦФ
Динамо Мн
12
Алексей Иванов
ЛЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Белшина
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
15
Кирилл Малых
ЦП
77
Иван Верас
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
4-2-2-2
16
Козакевич
33
Карпович
26
Калинин
25
Туре
67
Бегунов
8
Селява
42
Абдуллахи
13
Полоз
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
4-1-1-1-3
31
Пришивалко
14
Давыдов
44
Шестиловский
17
Вихров
4
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
18
Некрасов
11
21
Голуб
27
Розманов
42
Абдуллахи
55
Капленко
55
Капленко
42
Абдуллахи
13
Полоз
11
Алыкулов
11
Алыкулов
13
Полоз
10
Варданян
37
Цепенков
37
Цепенков
10
Варданян
18
Некрасов
77
Верас
77
Верас
18
Некрасов
Остались в запасе
Динамо Мн
Белшина
12
Алексей Иванов
ЛЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
15
Кирилл Малых
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Иванов
ЛЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
15
Кирилл Малых
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Динамо Мн - Белшина
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Белшины», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Белшина»

«Динамо» Минск – «Белшина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Белшина Динамо Мн
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