04.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо Мн
Динамо Мн
4-2-2-2
16
Козакевич
33
Карпович
26
Калинин
25
Туре
67
Бегунов
8
Селява
42
Абдуллахи
13
Полоз
7
Малашевич
30
Джимет
10
Варданян
4-1-1-1-3
31
Пришивалко
14
Давыдов
44
Шестиловский
17
Вихров
4
Соланович
5
Селезнев
8
Русенчик
18
Некрасов
11
21
Голуб
27
Розманов
42
Абдуллахи
55
Капленко
55
Капленко
42
Абдуллахи
13
Полоз
11
Алыкулов
11
Алыкулов
13
Полоз
10
Варданян
37
Цепенков
37
Цепенков
10
Варданян
18
Некрасов
77
Верас
77
Верас
18
Некрасов
Остались в запасе
Динамо Мн
Белшина
12
Алексей Иванов
ЛЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Главный тренер
Александр Шагойко
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
15
Кирилл Малых
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Остались в запасе
12
Алексей Иванов
ЛЗ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
Остались в запасе
54
Никита Паценко
ВР
19
Никита Соколовский
ЛЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
66
Владислав Болотников
ЦП
15
Кирилл Малых
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Александр Шагойко
Статистика матча Динамо Мн - Белшина
2
4
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
10
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Белшины», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»