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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Минск против «Белшины», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Минск – «Белшина»