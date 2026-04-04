04.04.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-1-2
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
11
Вакулко
23
Халматов
22
Астанов
10
Астанов
45
Митков
9
Мораес
3-4-1-2
1
Хаткевич
56
Юденков
78
Хвалько
5
Сатанов
2
Ткаченко
55
Нойок
4
Рабиу
17
Калмуратов
10
Джуматов
17
Дорофеев
7
11
Вакулко
15
Амир
15
Амир
11
Вакулко
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
45
Митков
9
Наумец
9
Наумец
45
Митков
9
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
9
Мораес
22
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
22
Астанов
7
18
Труфанов
18
Труфанов
7
Остались в запасе
Ордабасы
Атырау
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
77
Давид Абагна
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
77
Давид Абагна
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Ордабасы - Атырау
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Атырау», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»