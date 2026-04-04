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  • «Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 15:50
Ордабасы
04.04.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атырау
90+11' Э. Астанов
20' К. Дорофеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
55
Алекса Аманович
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Эльхан Астанов
ЛВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
4
Марио Рабиу
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
7
Henrique Devens
ЦФ
17
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
77
Давид Абагна
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
19
Лео Натель
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
4-3-1-2
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
11
Вакулко
23
Халматов
22
Астанов
10
Астанов
45
Митков
9
Мораес
3-4-1-2
1
Хаткевич
56
Юденков
78
Хвалько
5
Сатанов
2
Ткаченко
55
Нойок
4
Рабиу
17
Калмуратов
10
Джуматов
17
Дорофеев
7
11
Вакулко
15
Амир
15
Амир
11
Вакулко
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
23
Халматов
45
Митков
9
Наумец
9
Наумец
45
Митков
9
Мораес
98
Султаниязов
98
Султаниязов
9
Мораес
22
Астанов
20
Токтыбай
20
Токтыбай
22
Астанов
7
18
Труфанов
18
Труфанов
7
Остались в запасе
Ордабасы
Атырау
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
77
Давид Абагна
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
77
Давид Абагна
ЦП
27
Нурдаулет Серик
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Ордабасы - Атырау
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Атырау», 4-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Атырау»

«Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Ордабасы
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