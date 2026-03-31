Составы команд
Испания
Испания
Египет
4-1-3-2
1
Райя
3
Гримальдо
2
Москера
6
Хейсен
12
Порро
8
Солер
26
Барренечеа
17
Форнальс
7
Торрес
10
Ольмо
19
Ямаль
3-2-2-1-2
23
Шобейр
2
Ибрахим
3
Хани
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
25
Зизо
0
Исса
22
Мармуш
1
Райя
13
Гарсия
13
Гарсия
1
Райя
17
Форнальс
16
Родри
16
Родри
17
Форнальс
10
Ольмо
22
Лопес
22
Лопес
10
Ольмо
8
Солер
20
Педри
20
Педри
8
Солер
19
Ямаль
25
Муньос
25
Муньос
19
Ямаль
26
Барренечеа
11
Пино
11
Пино
26
Барренечеа
7
Торрес
26
Иглесиас
26
Иглесиас
7
Торрес
22
Мармуш
4
Абдельмагид
4
Абдельмагид
22
Мармуш
25
Зизо
21
Сабер
21
Сабер
25
Зизо
8
Ашур
7
Трезеге
7
Трезеге
8
Ашур
0
Исса
12
Хассан
12
Хассан
0
Исса
Остались в запасе
Испания
Египет
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
24
Тарек Алаа
ЦП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
0
Нассер Манси
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
23
Унаи Симон
ВР
13
Алекс Ремиро
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
22
Пау Кубарси
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
21
Халед Собхи
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Ахмед Кука
ОП
24
Тарек Алаа
ЦП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
0
Нассер Манси
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Испания - Египет
1
4
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
11
0
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
651
434
Сейвы
1
6
Точность передач %
91
83
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
18
0
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Испания против Египта на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Египет
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»