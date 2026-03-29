29.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-1-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
23
Иванников
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
9
18
Соколов
25
Гуляев
20
Библик
4-2-3-1
34
Голиков
5
Гатин
15
Кочиев
2
Жиров
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гонгадзе
39
Маслов
2
Гапечкин
2
Гапечкин
39
Маслов
20
Роспутько
7
Джебов
7
Джебов
20
Роспутько
25
Гуляев
14
Посмашный
14
Посмашный
25
Гуляев
9
70
Червяков
70
Червяков
9
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
5
Гатин
19
Байтуков
19
Байтуков
5
Гатин
17
Н'Диайе
46
Першин
46
Першин
17
Н'Диайе
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Чайка
Челябинск
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Чайка - Челябинск
3
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Челябинска», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»