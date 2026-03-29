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  • «Чайка» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

«Чайка» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

29 марта, 13:50
Чайка
29.03.2026, воскресенье, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Челябинск
84' А. Соколов 90' А. Филев
25' Р. Гаджимурадов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
74
Егор Гузиев
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
9
D. Gagua
ЦП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
20
Станислав Библик
ЦФ
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
7
Абдулло Джебов
ЦП
14
Никита Посмашный
АП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
70
Руслан Червяков
ПВ
11
Максим Криушичев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
46
Никита Першин
ОП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-1-2-1
58
Фадеев
27
Крутовских
39
Маслов
23
Иванников
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
9
18
Соколов
25
Гуляев
20
Библик
4-2-3-1
34
Голиков
5
Гатин
15
Кочиев
2
Жиров
66
Гудков
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
18
Кертанов
10
Гонгадзе
39
Маслов
2
Гапечкин
2
Гапечкин
39
Маслов
20
Роспутько
7
Джебов
7
Джебов
20
Роспутько
25
Гуляев
14
Посмашный
14
Посмашный
25
Гуляев
9
70
Червяков
70
Червяков
9
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
5
Гатин
19
Байтуков
19
Байтуков
5
Гатин
17
Н'Диайе
46
Першин
46
Першин
17
Н'Диайе
77
Самойлов
15
Пушкарев
15
Пушкарев
77
Самойлов
10
Гонгадзе
88
Эза
88
Эза
10
Гонгадзе
Остались в запасе
Чайка
Челябинск
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Чайка - Челябинск
3
Всего ударов по воротам
4
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Челябинска», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Челябинск»

«Чайка» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Чайка
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