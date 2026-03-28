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  • «Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

«Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

28 марта, 09:50
Енисей
28.03.2026, суббота, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
27' Н. Шершов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
8
Егор Иванов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
25
Никита Шершов
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
7
Александр Перченок
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
59
Андрей Островский
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Лука Раткович
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
Уфа
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
27
Эмиль Майоров
ЦФ
11
Осман Минатулаев
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
55
Богатырев
25
Эмерсон
3
Цесь
8
Иванов
87
Мазурин
6
Батырев
24
Погосов
75
Окладников
25
Шершов
18
Надольский
2-1-2-3-2
31
Беленов
22
Хомуха
14
Агапов
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
7
Перченок
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
9
Липовой
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
87
Мазурин
14
Кенфак
14
Кенфак
87
Мазурин
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
25
Шершов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
25
Шершов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
7
Перченок
55
Шляков
55
Шляков
7
Перченок
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
9
Липовой
88
Агеян
88
Агеян
9
Липовой
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
15
Хабалов
27
Майоров
27
Майоров
15
Хабалов
Остались в запасе
Енисей
Уфа
23
Станислав Антипин
ВР
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Уфа
4
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Уфы», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 11:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Уфа»

«Енисей» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Уфа Енисей
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