28.03.2026, суббота, 11:00
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
Россия. PARI Первая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-3-3
50
Шамов
55
Богатырев
25
Эмерсон
3
Цесь
8
Иванов
87
Мазурин
6
Батырев
24
Погосов
75
Окладников
25
Шершов
18
Надольский
2-1-2-3-2
31
Беленов
22
Хомуха
14
Агапов
11
Якуев
22
Юсупов
18
Камилов
7
Перченок
8
Исаев
15
Хабалов
70
Ортис
9
Липовой
6
Батырев
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Батырев
87
Мазурин
14
Кенфак
14
Кенфак
87
Мазурин
24
Погосов
8
Канаплин
8
Канаплин
24
Погосов
25
Шершов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
25
Шершов
75
Окладников
11
Хашкулов
11
Хашкулов
75
Окладников
7
Перченок
55
Шляков
55
Шляков
7
Перченок
8
Исаев
24
Мрзляк
24
Мрзляк
8
Исаев
9
Липовой
88
Агеян
88
Агеян
9
Липовой
11
Якуев
23
Ахатов
23
Ахатов
11
Якуев
15
Хабалов
27
Майоров
27
Майоров
15
Хабалов
Остались в запасе
Енисей
Уфа
23
Станислав Антипин
ВР
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
59
Андрей Островский
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
9
Лука Раткович
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
97
Артём Иванов
ЦП
97
Артем Полесовщиков
АП
96
Алексей Барановский
АП
11
Осман Минатулаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Статистика матча Енисей - Уфа
4
3
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Уфы», 26-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 марта в 11:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Уфа»
- Матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»