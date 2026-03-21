21.03.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Брайтон
Брайтон
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
20
Кадиоглу
30
Гросс
20
Милнер
27
Виффер
25
Гомес
11
Минте
18
Уэлбек
4-2-3-1
25
Мамардашвили
30
Фримпонг
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
22
Экитике
8
Собослаи
11
Гакпо
17
Вирц
25
Гомес
34
Велтман
34
Велтман
25
Гомес
20
Милнер
17
Балеба
17
Балеба
20
Милнер
13
Хиншелвуд
18
Аяри
18
Аяри
13
Хиншелвуд
11
Минте
22
Митома
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
22
Экитике
17
Джонс
17
Джонс
22
Экитике
93
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
93
Конате
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
Точно не сыграют
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
6
5
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
380
431
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.03
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуль», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»