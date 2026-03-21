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  • «Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

21 марта, 14:20
Брайтон
21.03.2026, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
14' Д. Уэлбек 56' Д. Уэлбек
30' М. Керкез
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Джек Хиншелвуд
ОП
25
Диего Гомес
ЦП
30
Паскаль Гросс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
93
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Ливерпуль
28
Фредди Вудман
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
2-1-5-1-1
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
13
Хиншелвуд
20
Кадиоглу
30
Гросс
20
Милнер
27
Виффер
25
Гомес
11
Минте
18
Уэлбек
4-2-3-1
25
Мамардашвили
30
Фримпонг
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
20
Мак Аллистер
8
Гравенберх
22
Экитике
8
Собослаи
11
Гакпо
17
Вирц
25
Гомес
34
Велтман
34
Велтман
25
Гомес
20
Милнер
17
Балеба
17
Балеба
20
Милнер
13
Хиншелвуд
18
Аяри
18
Аяри
13
Хиншелвуд
11
Минте
22
Митома
22
Митома
11
Минте
18
Уэлбек
10
Рюттер
10
Рюттер
18
Уэлбек
6
Керкез
3
Робертсон
3
Робертсон
6
Керкез
22
Экитике
17
Джонс
17
Джонс
22
Экитике
93
Конате
14
Кьеза
14
Кьеза
93
Конате
30
Фримпонг
73
Нгумоха
73
Нгумоха
30
Фримпонг
Остались в запасе
Брайтон
Ливерпуль
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
68
Киран Моррисон
АП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Арне Слот
Брайтон
Точно не сыграют
Стефанос Цимас
ЦФ
Адам Уэбстер
ЦЗ
Ливерпуль
Точно не сыграют
Стефан Байчетич
ОП
Конор Брэдли
ПЗ
Ватару Эндо
ОП
Александер Исак
ЦФ
Джованни Леони
ЦЗ
Мохамед Салах
ПВ
Алиссон
ВР
Статистика матча Брайтон - Ливерпуль
6
5
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
380
431
Сейвы
4
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.17
1.03
xGP (предотвращенные голы)
0.45
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Ливерпуль», 31-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон»«Ливерпуль»

«Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон
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