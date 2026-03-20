Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»