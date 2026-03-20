Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

20 марта, 12:50
Атырау
20.03.2026, пятница, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Женис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
78
Егор Хвалько
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
5
Санжар Сатанов
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
4
Марио Рабиу
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
90
Дмитрий Юсов
ЦФ
17
Константин Дорофеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Женис
41
Максим Плотников
ВР
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
10
Лука Имнадзе
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
8
Сослан Такулов
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
3-4-1-2
1
Хаткевич
78
Хвалько
56
Юденков
5
Сатанов
17
Калмуратов
55
Нойок
4
Рабиу
2
Ткаченко
10
Джуматов
17
Дорофеев
90
Юсов
4-2-1-2-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
72
Аскаров
5
Тевзадзе
8
Хасейн
7
Куат
88
Мартинс
19
Сантос
10
Имнадзе
29
Лобжанидзе
2
Ткаченко
23
Шайхов
23
Шайхов
2
Ткаченко
8
Такулов
8
Такулов
17
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
17
Дорофеев
8
Хасейн
13
Турсынбай
13
Турсынбай
8
Хасейн
88
Мартинс
21
Меркель
21
Меркель
88
Мартинс
72
Аскаров
14
Саулет
14
Саулет
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
45
Айеде
45
Айеде
29
Лобжанидзе
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Атырау - Женис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»

«Атырау» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Женис Атырау
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
23:45
Карседо описал Даку двумя словами
23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Все новости
Все новости
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
ФотоЗенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
ФотоЗенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
ФотоТренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+