Составы команд
Атырау
Атырау
3-4-1-2
1
Хаткевич
78
Хвалько
56
Юденков
5
Сатанов
17
Калмуратов
55
Нойок
4
Рабиу
2
Ткаченко
10
Джуматов
17
Дорофеев
90
Юсов
4-2-1-2-1
41
Плотников
4
Быстров
63
Сараванья
72
Аскаров
5
Тевзадзе
8
Хасейн
7
Куат
88
Мартинс
19
Сантос
10
Имнадзе
29
Лобжанидзе
2
Ткаченко
23
Шайхов
23
Шайхов
2
Ткаченко
8
Такулов
8
Такулов
17
Дорофеев
18
Труфанов
18
Труфанов
17
Дорофеев
8
Хасейн
13
Турсынбай
13
Турсынбай
8
Хасейн
88
Мартинс
21
Меркель
21
Меркель
88
Мартинс
72
Аскаров
14
Саулет
14
Саулет
72
Аскаров
29
Лобжанидзе
45
Айеде
45
Айеде
29
Лобжанидзе
Остались в запасе
Атырау
Женис
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
11
A. Seytkaliev
ЦП
99
B. Kereev
ЦП
77
Mukagali Pangerey
ЦФ
52
Nurseit Berdesh
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
21
Диас Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Атырау - Женис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атырау» против «Жениса», 3-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атырау» – «Женис»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»