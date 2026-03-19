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  • «Лион» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

«Лион» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

19 марта, 19:35
1
Лион
19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сельта
61' Х. Руэда 90+2' Ф. Хутгла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
16
Абнер
ЛЗ
37
Steeve Kango
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
99
Noah Nartey
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Карл Старфельт
(К) ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
8
Фер Лопес
ПВ
18
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
5
Орель Мангала
ОП
39
Матис Де Карвалью
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
10
Павел Шулц
АП
84
Адиль Амдани
ЛВ
17
Афонсу Морейра
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
37
19
Ниахате
3
Тальяфико
22
Мата
23
Мортон
99
8
Толиссо
9
Эндрик
11
Яремчук
3-2-3-1-1
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
19
Сведберг
15
Весино
6
Мориба
8
Лопес
18
Дуран
99
5
Мангала
5
Мангала
99
11
Яремчук
6
Тессманн
6
Тессманн
11
Яремчук
9
Эндрик
10
Шулц
10
Шулц
9
Эндрик
16
Абнер
17
Морейра
17
Морейра
16
Абнер
23
Мортон
11
Фофана
11
Фофана
23
Мортон
2
Старфельт
4
Айду
4
Айду
2
Старфельт
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
15
Весино
22
Сотело
22
Сотело
15
Весино
8
Лопес
9
Хутгла
9
Хутгла
8
Лопес
18
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
18
Дуран
Остались в запасе
Лион
Сельта
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
Точно не сыграют
Реми Химбер
ЛВ
Рубен Клюйверт
ЦЗ
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Эрнест Нуама
ЛВ
Ноам Камара
ЦЗ
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Борха Иглесиас
ЦФ
Оскар Мингеса
ЦЗ
Мигель Роман
ЦП
Y. Lago
ЦЗ
Статистика матча Лион - Сельта
1
2
5
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
20
Офсайды
3
3
Количество передач
290
556
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.49
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лион» против «Сельты», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Сельта»

«Лион» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Сельта Лион
Комментарии (1)
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nikki22
1773943609
хох на желтую, истинный француз с поля вон
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