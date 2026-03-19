19.03.2026, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
4-4-2
1
Грейф
16
Абнер
37
19
Ниахате
3
Тальяфико
22
Мата
23
Мортон
99
8
Толиссо
9
Эндрик
11
Яремчук
3-2-3-1-1
13
Раду
32
Родригес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
19
Сведберг
15
Весино
6
Мориба
8
Лопес
18
Дуран
99
5
Мангала
5
Мангала
99
11
Яремчук
6
Тессманн
6
Тессманн
11
Яремчук
9
Эндрик
10
Шулц
10
Шулц
9
Эндрик
16
Абнер
17
Морейра
17
Морейра
16
Абнер
23
Мортон
11
Фофана
11
Фофана
23
Мортон
2
Старфельт
4
Айду
4
Айду
2
Старфельт
19
Сведберг
23
Альварес
23
Альварес
19
Сведберг
15
Весино
22
Сотело
22
Сотело
15
Весино
8
Лопес
9
Хутгла
9
Хутгла
8
Лопес
18
Дуран
10
Аспас
10
Аспас
18
Дуран
Остались в запасе
Лион
Сельта
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
30
Yvann Konan
ВР
40
Реми Дескамп
ВР
39
Матис Де Карвалью
ОП
10
Адам Карабец
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
84
Адиль Амдани
ЛВ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
36
Андрес Антаньон
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Лион
Точно не сыграют
Сельта
Точно не сыграют
Статистика матча Лион - Сельта
1
2
5
Всего ударов по воротам
4
14
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
1
6
Нарушения
11
20
Офсайды
3
3
Количество передач
290
556
Сейвы
6
1
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.24
1.49
xGP (предотвращенные голы)
0.23
0.23
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Лион» против «Сельты», 1/8 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»