18.03.2026, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Кудровка
Кудровка
3-1-1-3-2
37
20
Гусев
55
39
19
Думанюк
21
Беляев
10
Козак
29
Нагнойный
17
Морозко
22
9
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
27
Федор
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
17
Морозко
91
Мельничук
91
Мельничук
17
Морозко
17
17
21
Беляев
77
77
21
Беляев
10
Козак
27
27
10
Козак
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
14
Эмерллаху
18
Андриевский
18
Андриевский
14
Эмерллаху
27
Федор
7
Назаренко
7
Назаренко
27
Федор
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
Остались в запасе
Кудровка
Полесье
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
Главный тренер
Василь Баранов
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Кудровка - Полесье
1
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Полесья», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»