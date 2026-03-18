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  • «Кудровка» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

«Кудровка» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

18 марта, 17:50
Кудровка
18.03.2026, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Полесье
18' А. Гуцуляк 24' А. Гуцуляк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кудровка
37
Anton Yashkov
ВР
20
Алексей Гусев
ЦЗ
55
Jair Collahuazo
ЦЗ
39
Artem Macheliuk
ЦЗ
19
Артур Думанюк
ОП
21
Александр Беляев
ЦП
29
Денис Нагнойный
АП
17
Евгений Морозко
ЛВ
10
Александр Козак
ЛВ
9
Taipi Alban
ЦФ
22
Bogdan Veklyak
ЦФ
Главный тренер
Василь Баранов
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
14
Линдон Эмерллаху
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
45
Максим Брагару
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Кудровка
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
17
Miroslav Serdyuk
ЦЗ
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
77
Artem Liehostaiev
ЦФ
27
Oleh Pushkarov
ЦФ
Полесье
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
16
Илир Красники
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
3-1-1-3-2
37
20
Гусев
55
39
19
Думанюк
21
Беляев
10
Козак
29
Нагнойный
17
Морозко
22
9
3-2-2-2-1
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
14
Эмерллаху
8
Бабенко
27
Федор
45
Брагару
11
Гуцуляк
89
Гайдучик
17
Морозко
91
Мельничук
91
Мельничук
17
Морозко
17
17
21
Беляев
77
77
21
Беляев
10
Козак
27
27
10
Козак
8
Бабенко
16
Красники
16
Красники
8
Бабенко
14
Эмерллаху
18
Андриевский
18
Андриевский
14
Эмерллаху
27
Федор
7
Назаренко
7
Назаренко
27
Федор
45
Брагару
9
Филиппов
9
Филиппов
45
Брагару
89
Гайдучик
95
Краснопир
95
Краснопир
89
Гайдучик
Остались в запасе
Кудровка
Полесье
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
Главный тренер
Василь Баранов
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
23
Illia Karavashchenko
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
14
Kaya Makosso
ЦП
8
A. Storchous
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
Остались в запасе
77
Георгий Бущан
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
6
Borel Tomandzoto
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Василь Баранов
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Кудровка - Полесье
1
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Кудровка» против «Полесья», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кудровка» – «Полесье»

«Кудровка» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Кудровка
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