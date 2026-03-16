16.03.2026, понедельник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
4-1-1-3-1
41
Плотников
72
Аскаров
5
Тевзадзе
63
Сараванья
4
Быстров
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
29
Лобжанидзе
4-3-2-1
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
9
Наумец
10
Астанов
45
Митков
72
Аскаров
13
Турсынбай
13
Турсынбай
72
Аскаров
14
Саулет
21
Меркель
21
Меркель
14
Саулет
29
Лобжанидзе
45
Айеде
45
Айеде
29
Лобжанидзе
9
Наумец
15
Амир
15
Амир
9
Наумец
11
Вакулко
23
Халматов
23
Халматов
11
Вакулко
10
Астанов
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Астанов
45
Митков
9
Мораес
9
Мораес
45
Митков
Остались в запасе
Женис
Ордабасы
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Женис - Ордабасы
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»