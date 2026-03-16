A. Turganov

Остались в запасе

Остались в запасе

A. Turganov

Остались в запасе

A. Turganov

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Ордабасы»