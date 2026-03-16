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  • «Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

«Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

16 марта, 16:50
Женис
16.03.2026, понедельник, 18:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Ордабасы
69' С. Астанов 74' Ж. Амир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
41
Максим Плотников
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
88
Жан Мартинс
ЦП
14
Ардак Саулет
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
19
Адилио Сантос
ПВ
29
Элгуджа Лобжанидзе
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Женис
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
15
Жасулан Амир
ЦП
23
Муроджон Халматов
ЦП
98
Зикрилло Султаниязов
ПВ
9
Эвертон Мораес
ЦФ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Плотников
72
Аскаров
5
Тевзадзе
63
Сараванья
4
Быстров
7
Куат
88
Мартинс
10
Имнадзе
14
Саулет
19
Сантос
29
Лобжанидзе
4-3-2-1
1
Шайзада
55
Аманович
25
Малый
3
Килама
5
Антич
22
Астанов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
9
Наумец
10
Астанов
45
Митков
72
Аскаров
13
Турсынбай
13
Турсынбай
72
Аскаров
14
Саулет
21
Меркель
21
Меркель
14
Саулет
29
Лобжанидзе
45
Айеде
45
Айеде
29
Лобжанидзе
9
Наумец
15
Амир
15
Амир
9
Наумец
11
Вакулко
23
Халматов
23
Халматов
11
Вакулко
10
Астанов
98
Султаниязов
98
Султаниязов
10
Астанов
45
Митков
9
Мораес
9
Мораес
45
Митков
Остались в запасе
Женис
Ордабасы
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Ilya Sotnik
ВР
77
Nursayat Shanshar
ВР
17
Альдаир Адилов
ПЗ
8
Мади Хасейн
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
30
Nikolay Gorobchenko
ЦП
21
Batykhan Kamaradinov
ЦФ
18
Байжан Маделхан
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
14
A. Turganov
ЦЗ
20
Магжан Токтыбай
ЦФ
21
Биржан Токтыбай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Женис - Ордабасы
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Ордабасы», 2-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Ордабасы»

«Женис» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Женис
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