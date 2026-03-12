12.03.2026, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
Лига конференций, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Составы команд
Целе
Целе
3-1-1-3-2
1
Лебан
6
Тутишкинас
23
Карничник
2
Ньето
4
Хрка
8
Квесич
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
20
Иосифов
44
47
Кучис
4-1-3-2
1
Стракоша
12
Рота
2
Мукуди
44
Релваш
3
Пилиос
18
Марин
11
Койта
8
Гачинович
13
Пинеда
9
Йович
25
Варга
6
Тутишкинас
15
Кастро
15
Кастро
6
Тутишкинас
4
Хрка
13
Даниэль
13
Даниэль
4
Хрка
94
Пожег Ванкас
11
11
94
Пожег Ванкас
10
Сеслар
8
8
10
Сеслар
8
Квесич
17
17
8
Квесич
8
Гачинович
20
Манталос
20
Манталос
8
Гачинович
13
Пинеда
37
Перейра
37
Перейра
13
Пинеда
11
Койта
7
Кутеса
7
Кутеса
11
Койта
9
Йович
90
Зини
90
Зини
9
Йович
Остались в запасе
Целе
АЕК
21
Симон Слуга
ВР
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
Главный тренер
Иван Маевский
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
12
Luka Kolar
ВР
5
Gašper Vodeb
ЦЗ
3
Дамьян Вуклишевич
ЦЗ
7
Florjan Jevsenak
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
81
Angelos Angelopoulos
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
15
Martin Georgiev
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
17
Dimitrios Kaloskamis
ЦП
Главный тренер
Иван Маевский
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Целе - АЕК
2
2
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
14
10
Количество передач
499
353
Сейвы
6
1
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
15
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.28
2.81
xGP (предотвращенные голы)
0.06
0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Целе» против АЕК, 1/8 Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Целе» – АЕК
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»