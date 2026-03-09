Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Арсенал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Арсенал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 15:50
Арсенал
09.03.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Волга
69' Д. Каменщиков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
17
Игорь Гершун
ЛВ
8
Денис Рахманов
ПВ
77
Лука Багателия
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Арсенал
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
24
Илья Азявин
АП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Волга
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
6
Михаил Умников
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
37
Евгений Воронин
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
7
Артур Мурза
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
3-1-2-3-1
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
7
Рейес
18
Попов
19
Богданец
18
Игнатьев
4-1-3-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
9
Фольмер
77
Багателия
55
Саплинов
17
Гершун
14
Яковлев
8
Рахманов
18
Попов
24
Азявин
24
Азявин
18
Попов
7
Рейес
17
Горбунов
17
Горбунов
7
Рейес
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
19
Богданец
77
Плотников
77
Плотников
19
Богданец
18
Игнатьев
9
Максимов
9
Максимов
18
Игнатьев
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
17
Гершун
28
Новиков
28
Новиков
17
Гершун
8
Рахманов
7
Мурза
7
Мурза
8
Рахманов
Остались в запасе
Арсенал
Волга
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Арсенал - Волга
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Волги», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Волга»

«Арсенал» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Волга Арсенал
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
22:31
1
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
22:15
2
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
21:56
1
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
21:17
2
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
21:13
5
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
20:20
4
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
19:55
15
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
19:44
8
Все новости
Все новости
В «Нижнем Новгороде» ответили на обвинения в «мутной» покупке Латышонка
13:31
2
«Рубин» сообщил о партнерстве с клубом ФНЛ
10:11
«Сочи» добирается на матч с «Торпедо» с приключениями, игру перенесли
08:05
1
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате
Вчера, 21:19
1
Матч Первой лиги оказался под угрозой срыва
Вчера, 13:52
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
4 августа
2
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
3 августа
5
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
3 августа
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
3 августа
8
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
3 августа
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+