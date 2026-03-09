09.03.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-3-1
18
Цулая
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
4
Пенчиков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
7
Рейес
18
Попов
19
Богданец
18
Игнатьев
4-1-3-2
23
Бабурин
30
Хабибуллин
4
Ибрагимов
99
Костин
3
Красильниченко
9
Фольмер
77
Багателия
55
Саплинов
17
Гершун
14
Яковлев
8
Рахманов
18
Попов
24
Азявин
24
Азявин
18
Попов
7
Рейес
17
Горбунов
17
Горбунов
7
Рейес
70
Ахлинви
22
Цараев
22
Цараев
70
Ахлинви
19
Богданец
77
Плотников
77
Плотников
19
Богданец
18
Игнатьев
9
Максимов
9
Максимов
18
Игнатьев
77
Багателия
6
Умников
6
Умников
77
Багателия
9
Фольмер
37
Воронин
37
Воронин
9
Фольмер
14
Яковлев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
14
Яковлев
17
Гершун
28
Новиков
28
Новиков
17
Гершун
8
Рахманов
7
Мурза
7
Мурза
8
Рахманов
Остались в запасе
Арсенал
Волга
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
50
Илья Соколов
ЦЗ
5
Александр Пуцко
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
97
Денис Еремеев
ВР
1
Александр Довгаль
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
52
Евгений Пшенников
ЛВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Михаил Белов
Статистика матча Арсенал - Волга
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
2
5
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Волги», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Волга»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»