08.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-3-3
16
Меньян
7
Эступиньян
16
Де Винтер
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Леау
10
Пулишич
22
Салемакерс
4-3-1-2
1
Зоммер
95
Бастони
31
Биссек
5
Аканджи
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
94
Пио Эспозито
14
Бонни
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Леау
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Леау
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
22
Мхитарян
17
Сучич
17
Сучич
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
31
Биссек
17
Диуф
17
Диуф
31
Биссек
11
Энрике
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
11
Энрике
Остались в запасе
Милан
Интер
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
Точно не сыграют
Интер
Под вопросом
Статистика матча Милан - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
382
630
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Интера», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»