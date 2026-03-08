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  • «Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 21:35
Милан
08.03.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Интер
35' П. Эступиньян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
23
Николо Барелла
(К) ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
4
Самуэле Риччи
ЦП
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
17
Петар Сучич
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
4-3-3
16
Меньян
7
Эступиньян
16
Де Винтер
31
Павлович
23
Томори
19
Фофана
10
Модрич
14
Рабьо
10
Леау
10
Пулишич
22
Салемакерс
4-3-1-2
1
Зоммер
95
Бастони
31
Биссек
5
Аканджи
32
Димарко
23
Барелла
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
94
Пио Эспозито
14
Бонни
19
Фофана
4
Риччи
4
Риччи
19
Фофана
10
Леау
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
10
Леау
10
Пулишич
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Пулишич
95
Бастони
30
Аугусто
30
Аугусто
95
Бастони
22
Мхитарян
17
Сучич
17
Сучич
22
Мхитарян
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
31
Биссек
17
Диуф
17
Диуф
31
Биссек
11
Энрике
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
11
Энрике
Остались в запасе
Милан
Интер
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
27
Давид Одогу
ЦЗ
24
Закари Атекаме
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
13
Хосеп Мартинес
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
47
Matteo Lavelli
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Кристиан Киву
Милан
Точно не сыграют
Сантьяго Хименес
ЦФ
Маттео Габбиа
ЦЗ
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Интер
Под вопросом
Маркюс Тюрам
ЦФ
Статистика матча Милан - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
6
Нарушения
8
12
Офсайды
2
1
Количество передач
382
630
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.02
xGP (предотвращенные голы)
-0.47
-0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Интера», 28-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан»«Интер»

«Милан» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Милан
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