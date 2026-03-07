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  • «Эпицентр» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Эпицентр» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 12:50
Эпицентр
07.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Колос
33' Д. Себерио 45' В. Супряга 56' В. Супряга 62' К. Ковалец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эпицентр
31
Олег Билык
ВР
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
77
Нил Кох
ЦЗ
4
Vladyslav Moroz
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Николай Миронюк
ЦП
10
Джон Себерио
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
99
Карлос Рохас
ПВ
21
Владислав Супряга
ЦФ
9
Хоакинете
РФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
55
Элиас Теллес
ОП
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
15
A. Gusol
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Эпицентр
22
Arseniy Vavshko
ВР
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
2
Alagy Oliveira
ЦЗ
5
Евгений Запорожец
ЦП
7
Andrii Matkevych
ЦП
28
Andriy Lipovuz
ЦП
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
20
Вадим Сидун
ЦФ
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Колос
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
10
Лука Станковски
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
11
Ardit Tahiri
ЦФ
4-2-2-2
31
Билык
7
Лучкевич
77
Кох
4
70
Кирюханцев
8
Миронюк
10
Себерио
6
Ковалец
99
Рохас
21
Супряга
9
2-2-3-2-1
31
5
Бондаренко
3
Козик
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
15
20
Гагнидзе
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
7
Лучкевич
2
2
7
Лучкевич
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
6
Ковалец
99
Рохас
7
7
99
Рохас
10
Себерио
28
28
10
Себерио
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
20
Гагнидзе
47
47
20
Гагнидзе
7
Демченко
10
Станковски
10
Станковски
7
Демченко
15
14
Кане
14
Кане
15
17
Салабай
7
Алефиренко
7
Алефиренко
17
Салабай
70
Климчук
11
11
70
Климчук
Остались в запасе
Эпицентр
Колос
22
Arseniy Vavshko
ВР
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Эпицентр - Колос
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Колоса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр»«Колос»

«Эпицентр» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Эпицентр
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