07.03.2026, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Эпицентр
Эпицентр
4-2-2-2
31
Билык
7
Лучкевич
77
Кох
4
70
Кирюханцев
8
Миронюк
10
Себерио
6
Ковалец
99
Рохас
21
Супряга
9
2-2-3-2-1
31
5
Бондаренко
3
Козик
55
Теллес
7
Демченко
9
Цуриков
15
20
Гагнидзе
77
Понедельник
70
Климчук
17
Салабай
7
Лучкевич
2
2
7
Лучкевич
6
Ковалец
5
Запорожец
5
Запорожец
6
Ковалец
99
Рохас
7
7
99
Рохас
10
Себерио
28
28
10
Себерио
21
Супряга
20
Сидун
20
Сидун
21
Супряга
20
Гагнидзе
47
47
20
Гагнидзе
7
Демченко
10
Станковски
10
Станковски
7
Демченко
15
14
Кане
14
Кане
15
17
Салабай
7
Алефиренко
7
Алефиренко
17
Салабай
70
Климчук
11
11
70
Климчук
Остались в запасе
Эпицентр
Колос
22
Arseniy Vavshko
ВР
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Главный тренер
Сергей Нагорняк
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
22
Arseniy Vavshko
ВР
71
Nikita Fedotov
ВР
97
Oleksandr Klymets
ЦЗ
3
Степан Григоращук
ЦЗ
11
Stanislav Krystin
ЦП
17
Егор Демченко
ЦП
10
Andriy Bezhenar
ЦФ
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
Главный тренер
Сергей Нагорняк
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Эпицентр - Колос
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Эпицентр» против «Колоса», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эпицентр» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»