07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Чайка
Чайка
3-3-2-2
58
Фадеев
27
Крутовских
23
Иванников
2
Гапечкин
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
20
Библик
4-1-1-3-1
1
Крайков
5
Ковачевич
55
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
13
Киреенко
77
Сасин
97
Пасевич
11
Голиянин
27
Крутовских
63
Никитенков
63
Никитенков
27
Крутовских
18
Соколов
7
Джебов
7
Джебов
18
Соколов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
11
Пополитов
46
Дунай
46
Дунай
11
Пополитов
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
19
Бутаев
16
Поярков
16
Поярков
19
Бутаев
13
Киреенко
2
Чуриков
2
Чуриков
13
Киреенко
55
Быков
18
Лазарев
18
Лазарев
55
Быков
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
8
Кахриманович
19
Кутовой
19
Кутовой
8
Кахриманович
Остались в запасе
Чайка
Сокол
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Никита Посмашный
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Никита Посмашный
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Чайка - Сокол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Сокола», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»