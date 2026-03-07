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  • «Чайка» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Чайка» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 13:50
Чайка
07.03.2026, суббота, 15:00
Россия. PARI Первая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сокол
30' Г. Пополитов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
27
Артем Крутовских
ЛЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
74
Егор Гузиев
ОП
20
Александр Роспутько
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
18
Артем Соколов
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
20
Станислав Библик
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
55
Артем Быков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
10
Антон Мухин
ОП
8
Амир Кахриманович
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
13
Павел Киреенко
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Чайка
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
7
Абдулло Джебов
ЦП
14
Никита Посмашный
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
46
Виталий Дунай
ЦФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
18
Владислав Лазарев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
92
Владислав Костин
ЦФ
19
Максим Кутовой
ЦФ
3-3-2-2
58
Фадеев
27
Крутовских
23
Иванников
2
Гапечкин
74
Гузиев
20
Роспутько
22
Чобанов
18
Соколов
25
Гуляев
11
Пополитов
20
Библик
4-1-1-3-1
1
Крайков
5
Ковачевич
55
Быков
6
Печенкин
19
Бутаев
10
Мухин
8
Кахриманович
13
Киреенко
77
Сасин
97
Пасевич
11
Голиянин
27
Крутовских
63
Никитенков
63
Никитенков
27
Крутовских
18
Соколов
7
Джебов
7
Джебов
18
Соколов
25
Гуляев
70
Червяков
70
Червяков
25
Гуляев
11
Пополитов
46
Дунай
46
Дунай
11
Пополитов
20
Библик
87
Филев
87
Филев
20
Библик
19
Бутаев
16
Поярков
16
Поярков
19
Бутаев
13
Киреенко
2
Чуриков
2
Чуриков
13
Киреенко
55
Быков
18
Лазарев
18
Лазарев
55
Быков
77
Сасин
7
Гурциев
7
Гурциев
77
Сасин
8
Кахриманович
19
Кутовой
19
Кутовой
8
Кахриманович
Остались в запасе
Чайка
Сокол
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Никита Посмашный
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Остались в запасе
35
Никита Павлов
ВР
24
Николай Придава
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
14
Никита Посмашный
ЦП
95
Арсений Гердт
АП
55
Вадим Гапеев
ЛВ
11
Максим Криушичев
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
33
Никита Глойдман
ЦЗ
27
Антон Егорушкин
ЦП
92
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Младен Кашчелан
Статистика матча Чайка - Сокол
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Чайка» против «Сокола», 23-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Чайка»«Сокол»

«Чайка» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Чайка
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