03.03.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-4-1-1
26
Дарлоу
4
Ампаду
6
Родон
5
Стрейк
5
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
3-3-2-2
31
Элльборг
32
Хьюм
3
Альдрете
5
Баллард
6
Гертрейда
21
Диарра
14
Садики
28
Ле Фе
13
О'Найен
20
Ангуло
12
Майенда
5
Гудмундссон
15
Бийол
15
Бийол
5
Гудмундссон
11
Ааронсон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Ааронсон
24
Джастин
7
Джеймс
7
Джеймс
24
Джастин
44
Груев
14
Нмеча
14
Нмеча
44
Груев
2
Богль
10
Пироэ
10
Пироэ
2
Богль
6
Гертрейда
10
Джака
10
Джака
6
Гертрейда
Траоре
11
Ригг
11
Ригг
Траоре
20
Ангуло
25
Траоре
25
Траоре
20
Ангуло
12
Майенда
18
Изидор
18
Изидор
12
Майенда
Остались в запасе
Лидс
Сандерленд
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Milan Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Milan Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Режи Ле Бри
Лидс
Точно не сыграют
Сандерленд
Точно не сыграют
Статистика матча Лидс - Сандерленд
1
3
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
19
Офсайды
2
5
Количество передач
550
233
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
61
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Сандерленда», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Сандерленд»
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Источник: «Бомбардир»