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  • «Лидс» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

«Лидс» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

3 марта, 21:20
Лидс
03.03.2026, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
70' Х. Диарра (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
18
Антон Сташ
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сандерленд
31
Мелькер Элльборг
ВР
14
Ноа Садики
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
6
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Хабиб Диарра
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
13
Люк О'Найен
(К) ЦП
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
20
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Лидс
1
Лукас Перри
ВР
15
Яка Бийол
ЦЗ
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
Сандерленд
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
11
Крис Ригг
ЦП
50
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
25
Бертран Траоре
ПВ
17
Milan Aleksić
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
3-4-1-1
26
Дарлоу
4
Ампаду
6
Родон
5
Стрейк
5
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
24
Джастин
11
Ааронсон
9
Калверт-Льюин
3-3-2-2
31
Элльборг
32
Хьюм
3
Альдрете
5
Баллард
6
Гертрейда
21
Диарра
14
Садики
28
Ле Фе
13
О'Найен
20
Ангуло
12
Майенда
5
Гудмундссон
15
Бийол
15
Бийол
5
Гудмундссон
11
Ааронсон
29
Гнонто
29
Гнонто
11
Ааронсон
24
Джастин
7
Джеймс
7
Джеймс
24
Джастин
44
Груев
14
Нмеча
14
Нмеча
44
Груев
2
Богль
10
Пироэ
10
Пироэ
2
Богль
6
Гертрейда
10
Джака
10
Джака
6
Гертрейда
Траоре
11
Ригг
11
Ригг
Траоре
20
Ангуло
25
Траоре
25
Траоре
20
Ангуло
12
Майенда
18
Изидор
18
Изидор
12
Майенда
Остались в запасе
Лидс
Сандерленд
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Milan Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
1
Лукас Перри
ВР
23
Себастьян Борнау
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Ао Танака
ЦП
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
51
Jenson Jones
ЦЗ
50
Харрисон Джонс
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Milan Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Режи Ле Бри
Лидс
Точно не сыграют
Ноа Окафор
ЦФ
Сандерленд
Точно не сыграют
Брайан Бробби
ЦФ
Деннис Киркин
ЦП
Рейнилду
ЛЗ
Норди Мукиэле
ПЗ
Ромейн Мандл
ПВ
Статистика матча Лидс - Сандерленд
1
3
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
15
19
Офсайды
2
5
Количество передач
550
233
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
61
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.86
xGP (предотвращенные голы)
0.73
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Сандерленда», 29-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Сандерленд»

«Лидс» – «Сандерленд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Сандерленд Лидс
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