01.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
2
Ринкон
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
21
Хиль
11
Лемар
15
Цыганков
11
Ванат
3-2-3-2
13
Раду
3
Мингеса
24
Домингес
4
Айду
32
Родригес
5
Каррейра
23
Альварес
6
Мориба
16
Роман
8
Лопес
9
Хутгла
11
Лемар
8
Унаи
8
Унаи
11
Лемар
21
Хиль
23
Мартин
23
Мартин
21
Хиль
6
Витсель
14
Эчеверри
14
Эчеверри
6
Витсель
2
Ринкон
73
Рока
73
Рока
2
Ринкон
11
Ванат
9
Руис
9
Руис
11
Ванат
24
Домингес
12
Фернандес
12
Фернандес
24
Домингес
3
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
3
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
36
Антаньон
36
Антаньон
9
Хутгла
8
Лопес
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
8
Лопес
Остались в запасе
Жирона
Сельта
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Жирона - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
619
479
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Сельты», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»