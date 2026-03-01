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  • «Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 21:50
Жирона
01.03.2026, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сельта
35' В. Ванат
58' Ф. Хутгла 70' В. Рейс (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Витор Рейс
ЦЗ
2
Уго Ринкон
ПЗ
4
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
21
Брайан Хиль
ЛВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
24
Карлос Домингес
(К) ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
8
Фер Лопес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
23
Иван Мартин
АП
14
Клаудио Эчеверри
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
9
Абель Руис
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
36
Андрес Антаньон
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-3-1
13
Газзанига
17
Блинд
2
Ринкон
12
Рейс
4
Мартинес
8
Бельтран
6
Витсель
21
Хиль
11
Лемар
15
Цыганков
11
Ванат
3-2-3-2
13
Раду
3
Мингеса
24
Домингес
4
Айду
32
Родригес
5
Каррейра
23
Альварес
6
Мориба
16
Роман
8
Лопес
9
Хутгла
11
Лемар
8
Унаи
8
Унаи
11
Лемар
21
Хиль
23
Мартин
23
Мартин
21
Хиль
6
Витсель
14
Эчеверри
14
Эчеверри
6
Витсель
2
Ринкон
73
Рока
73
Рока
2
Ринкон
11
Ванат
9
Руис
9
Руис
11
Ванат
24
Домингес
12
Фернандес
12
Фернандес
24
Домингес
3
Мингеса
17
Руэда
17
Руэда
3
Мингеса
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
9
Хутгла
36
Антаньон
36
Антаньон
9
Хутгла
8
Лопес
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
8
Лопес
Остались в запасе
Жирона
Сельта
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
25
Владислав Крапивцов
ВР
1
Рубен Бланко
ВР
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
29
Ласс Курума
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
14
Альваро Нуньес
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
22
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Жирона
Точно не сыграют
Рикард Артеро
АП
Хуан Карлос
ВР
Алекс Морено
ЛЗ
Порту
ПВ
Марк-Андре тер Стеген
ВР
Донни ван де Бек
ЦП
Сельта
Точно не сыграют
Франко Серви
ЦФ
Пабло Дуран
ЦФ
Борха Иглесиас
ЦФ
Маркос Алонсо
ЛЗ
Карл Старфельт
ЦЗ
Статистика матча Жирона - Сельта
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
6
Нарушения
9
8
Офсайды
2
1
Количество передач
619
479
Сейвы
4
6
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.6
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Сельты», 26-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Сельта»

«Жирона» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Жирона
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