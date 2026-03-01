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  • «Штутгарт» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

«Штутгарт» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

1 марта, 16:20
Штутгарт
01.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Вольфсбург
21' Д. Ундав 30' Д. Левелинг 42' Д. Левелинг 90+5' Н. Нартей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
29
Финн Ельч
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
10
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
15
Мориц Йенц
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
37
Фарелл Хензель
ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
31
Янник Герхардт
(К) ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
11
Адам Дагхим
ЛВ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
32
Жереми Аревало
ЦФ
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
19
Йеспер Линдстрем
АП
41
Ян Бюргер
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
4-1-2-3
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
14
Жакес
6
Штиллер
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
18
Левелинг
10
Демирович
26
Ундав
4-3-2-1
1
Грабара
26
Кумбеди
4
Кулиеракис
15
Йенц
6
Белосян
37
Хензель
10
Майер
31
Герхардт
24
Эриксен
11
Дагхим
18
Амура
14
Жакес
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
14
Жакес
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
26
Ундав
28
Нартей
28
Нартей
26
Ундав
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
32
Аревало
32
Аревало
23
Эль-Ханнус
6
Белосян
25
Центер
25
Центер
6
Белосян
11
Дагхим
18
Аджетей
18
Аджетей
11
Дагхим
37
Хензель
19
Линдстрем
19
Линдстрем
37
Хензель
10
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
10
Майер
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
Точно не сыграют
Лазар Йованович
АП
Под вопросом
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
Вольфсбург
Точно не сыграют
Максимилиан Арнольд
ЦП
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Йеспер Линдстрем
АП
Йоаким Меле
ПЗ
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Патрик Виммер
ПВ
Йонас Винд
ЦФ
Кевин Паредес
ЛП
Павао Перван
ВР
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
17
Офсайды
1
1
Количество передач
632
378
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Вольфсбурга», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Вольфсбург»

«Штутгарт» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Штутгарт
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