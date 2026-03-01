01.03.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
4-1-2-3
1
Нюбель
29
Ельч
3
Хендрикс
16
Каразор
14
Жакес
6
Штиллер
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
18
Левелинг
10
Демирович
26
Ундав
4-3-2-1
1
Грабара
26
Кумбеди
4
Кулиеракис
15
Йенц
6
Белосян
37
Хензель
10
Майер
31
Герхардт
24
Эриксен
11
Дагхим
18
Амура
14
Жакес
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
14
Жакес
18
Левелинг
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Левелинг
26
Ундав
28
Нартей
28
Нартей
26
Ундав
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
32
Аревало
32
Аревало
23
Эль-Ханнус
6
Белосян
25
Центер
25
Центер
6
Белосян
11
Дагхим
18
Аджетей
18
Аджетей
11
Дагхим
37
Хензель
19
Линдстрем
19
Линдстрем
37
Хензель
10
Майер
7
Сиогаи
7
Сиогаи
10
Майер
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
30
Чема Андрес
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Штутгарт
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
Всего ударов по воротам
24
10
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
5
17
Офсайды
1
1
Количество передач
632
378
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
77
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
3.28
0.78
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Вольфсбурга», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»