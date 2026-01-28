28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-2-3
1
Кобель
5
Бенсебаини
39
Мане
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
4-1-2-1-2
1
Зоммер
15
Ачерби
25
Аканджи
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
14
Бонни
9
Тюрам
39
Мане
2
Коуто
2
Коуто
39
Мане
21
Силва
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
21
Силва
5
Бенсебаини
10
Брандт
10
Брандт
5
Бенсебаини
9
Гирасси
27
Адейеми
27
Адейеми
9
Гирасси
8
Сучич
95
Бастони
95
Бастони
8
Сучич
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Боруссия Д
Интер
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Киву
Боруссия Д
Точно не сыграют
Интер
Точно не сыграют
Статистика матча Боруссия Д - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
447
543
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Интера», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Интер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»