  • Главная
  • Новости
  «Боруссия» Дортмунд – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

«Боруссия» Дортмунд – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2026

Вчера, 20:41
Боруссия Д
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
0 : 2
Завершен
Интер
81' Ф. Димарко 90+4' А. Диуф
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
21
Фабиу Силва
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
(К) ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
31
Янн Орель Биссек
ЦЗ
8
Петар Сучич
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
11
Луис Энрике
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
2
Ян Коуто
ПЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
10
Юлиан Брандт
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
94
Франческо Пио Эспозито
ЦФ
4-1-2-3
1
Кобель
5
Бенсебаини
39
Мане
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
7
Беллингем
8
Нмеча
14
Байер
9
Гирасси
21
Силва
4-1-2-1-2
1
Зоммер
15
Ачерби
25
Аканджи
31
Биссек
32
Димарко
8
Сучич
7
Зелински
22
Мхитарян
11
Энрике
14
Бонни
9
Тюрам
39
Мане
2
Коуто
2
Коуто
39
Мане
21
Силва
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
21
Силва
5
Бенсебаини
10
Брандт
10
Брандт
5
Бенсебаини
9
Гирасси
27
Адейеми
27
Адейеми
9
Гирасси
8
Сучич
95
Бастони
95
Бастони
8
Сучич
22
Мхитарян
17
Диуф
17
Диуф
22
Мхитарян
7
Зелински
16
Фраттези
16
Фраттези
7
Зелински
9
Тюрам
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Тюрам
14
Бонни
94
Пио Эспозито
94
Пио Эспозито
14
Бонни
Остались в запасе
Боруссия Д
Интер
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
31
Силас Острзински
ВР
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
43
Маттео Кокки
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
45
Leonardo Bovo
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Киву
Боруссия Д
Точно не сыграют
Патрик Древес
ВР
Салих Озкан
ЦП
Марсель Забитцер
ЦП
Даниэль Свенссон
ЛЗ
Никлас Зюле
ЦЗ
Интер
Точно не сыграют
Хакан Чалханоглу
ЦП
Дензел Дюмфрис
ПП
Николо Барелла
ЦП
Статистика матча Боруссия Д - Интер
1
2
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
447
543
Сейвы
3
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.94
xGP (предотвращенные голы)
0.75
0.75

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Интера», 8-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Интер»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Интер Боруссия Д
