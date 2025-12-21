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  • «Бетис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Бетис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 21:50
Бетис
21.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Хетафе
16' А. Руйбаль 49' А. Руйбаль 52' П. Форнальс 60' К. Эрнандес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
40
Анхель Ортис
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
6
Марио Мартин
ЦП
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
16
Valentin Gómez
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
52
Пабло Гарсия
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
9
Луис Авила
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
34
Hugo Solozábal
ЦП
18
Алекс Санкрис
ПВ
37
José Luis Pérez
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
40
Ортис
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
3-2-3-1-1
13
Сорья
17
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
12
Ньом
21
Иглесиас
6
Мартин
5
Милья
8
Арамбарри
23
Лисо
9
Майорал
4
Натан
16
16
4
Натан
40
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
40
Ортис
7
Антони
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Антони
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Авила
9
Авила
8
Форнальс
12
Ньом
16
Рико
16
Рико
12
Ньом
6
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
6
Мартин
23
Лисо
18
Санкрис
18
Санкрис
23
Лисо
17
Фемения
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Фемения
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
378
390
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.3
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Хетафе», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Хетафе»

«Бетис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Бетис
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