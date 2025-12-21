21.12.2025, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-1-1-3-1
1
Вальес
13
Родригес
5
Бартра
4
Натан
40
Ортис
21
Рока
18
Деосса
24
Руйбаль
8
Форнальс
7
Антони
19
Эрнандес
3-2-3-1-1
13
Сорья
17
Фемения
22
Дуарте
2
Джене
12
Ньом
21
Иглесиас
6
Мартин
5
Милья
8
Арамбарри
23
Лисо
9
Майорал
4
Натан
16
16
4
Натан
40
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
40
Ортис
7
Антони
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Антони
24
Руйбаль
17
Рикельме
17
Рикельме
24
Руйбаль
8
Форнальс
9
Авила
9
Авила
8
Форнальс
12
Ньом
16
Рико
16
Рико
12
Ньом
6
Мартин
14
Муньос
14
Муньос
6
Мартин
23
Лисо
18
Санкрис
18
Санкрис
23
Лисо
17
Фемения
7
Хуанми
7
Хуанми
17
Фемения
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
25
Пау Лопес
ВР
6
Серджи Альтимира
ЦП
52
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
41
Jorge Montes
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
37
José Luis Pérez
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
1
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
12
Офсайды
2
2
Количество передач
378
390
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
3.3
1.42
xGP (предотвращенные голы)
-0.41
-0.41
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Хетафе», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»