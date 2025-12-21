21.12.2025, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Дженоа
Дженоа
3-2-2-1-2
1
Леали
27
Маркандалли
34
Отоа
5
Васкес
3
Мартин
15
Нортон-Каффи
32
Френдруп
77
Эллертссон
17
Малиновский
18
Экубан
9
Витинья
4-1-1-3-1
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
5
Колашинац
4
Хин
47
Бернаскони
15
де Рон
13
Эдерсон
6
Муса
17
Де Кетеларе
27
Мальдини
9
Скамакка
3
Мартин
39
Соммарива
39
Соммарива
3
Мартин
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
9
Витинья
73
Мазини
73
Мазини
9
Витинья
18
Экубан
29
Коломбо
29
Коломбо
18
Экубан
47
Бернаскони
59
Залевски
59
Залевски
47
Бернаскони
13
Эдерсон
4
Брешианини
4
Брешианини
13
Эдерсон
27
Мальдини
10
Самарджич
10
Самарджич
27
Мальдини
77
Дзаппакоста
22
Сулемана
22
Сулемана
77
Дзаппакоста
5
Колашинац
90
Крстович
90
Крстович
5
Колашинац
Остались в запасе
Дженоа
Аталанта
35
Ernestas Lysionok
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
35
Ernestas Lysionok
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
9
Джефф Эхатор
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
69
Онест Аганор
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Дженоа - Аталанта
1
1
3
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
10
Нарушения
11
19
Офсайды
1
0
Количество передач
220
542
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
89
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
0
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.44
xGP (предотвращенные голы)
0.85
0.85
Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Аталанты», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»