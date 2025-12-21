21.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-2-2-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
40
Вранкс
8
Коне
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Чеддира
4-2-1-1-2
1
Палеари
16
Хольмгрен-Педерсен
44
Исмайли
3
Марипан
20
Лазаро
61
Тамез
23
Асллани
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
91
Сапата
3
Доиг
5
Канде
5
Канде
3
Доиг
40
Вранкс
35
Липани
35
Липани
40
Вранкс
20
Вольпато
20
Фадера
20
Фадера
20
Вольпато
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
99
Чеддира
24
Моро
24
Моро
99
Чеддира
23
Асллани
34
Бираги
34
Бираги
23
Асллани
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
61
Тамез
22
Казадеи
22
Казадеи
61
Тамез
10
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
10
Адамс
91
Сапата
18
Симеоне
18
Симеоне
91
Сапата
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сассуоло - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
17
Офсайды
3
0
Количество передач
462
398
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Торино», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Торино»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»