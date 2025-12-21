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  • «Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

«Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

21 декабря 2025, 15:50
Сассуоло
21.12.2025, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Торино
66' Н. Влашич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
20
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Торино
1
Альберто Палеари
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
20
Валентино Лазаро
ПЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
23
Кристьян Асллани
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
13
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
(К) ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Сассуоло
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
20
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
24
Лука Моро
ЦФ
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
34
Кристиано Бираги
ЛЗ
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
8
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
4-1-2-2-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
40
Вранкс
8
Коне
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Чеддира
4-2-1-1-2
1
Палеари
16
Хольмгрен-Педерсен
44
Исмайли
3
Марипан
20
Лазаро
61
Тамез
23
Асллани
66
Гинейтис
13
Влашич
10
Адамс
91
Сапата
3
Доиг
5
Канде
5
Канде
3
Доиг
40
Вранкс
35
Липани
35
Липани
40
Вранкс
20
Вольпато
20
Фадера
20
Фадера
20
Вольпато
45
Лорьенте
77
Пьерини
77
Пьерини
45
Лорьенте
99
Чеддира
24
Моро
24
Моро
99
Чеддира
23
Асллани
34
Бираги
34
Бираги
23
Асллани
66
Гинейтис
8
Илич
8
Илич
66
Гинейтис
61
Тамез
22
Казадеи
22
Казадеи
61
Тамез
10
Адамс
16
Нгонг
16
Нгонг
10
Адамс
91
Сапата
18
Симеоне
18
Симеоне
91
Сапата
Остались в запасе
Сассуоло
Торино
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Стефано Турати
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
26
Cas Odenthal
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
71
Mihai Popa
ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
15
Саба Сазонов
ЦЗ
3
Али Дембеле
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
92
Алиу Нджи
ЛВ
7
Закария Абухляль
ПВ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Сассуоло - Торино
3
1
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
15
17
Офсайды
3
0
Количество передач
462
398
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.71
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Торино», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Торино»

«Сассуоло» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Торино Сассуоло
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