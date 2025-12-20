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Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Сельты», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Сельта»