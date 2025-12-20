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  • «Овьедо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Овьедо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 14:50
Овьедо
20.12.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 17 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
Давид Костас
(К) ЦЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
24
Лукас Ахиядо
ПЗ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
6
Кваси Сибо
ЦП
5
Альберто Рейна
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
7
Ильяс Чайра
ЛВ
21
Федерико Виньяс
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
20
Маркос Алонсо
ЛЗ
12
Ману Фернандес
ЦЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Овьедо
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
21
Лука Илич
АП
12
Хессем Хассан
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
19
Алекс Форес
ЦФ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
30
Уго Гонсалес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Эскандель
3
Альхассан
4
Костас
2
Байи
24
Ахиядо
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
7
Чайра
7
Брекало
21
Виньяс
3-2-3-2
13
Раду
12
Фернандес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
8
Бельтран
19
Сведберг
16
Роман
9
Хутгла
97
Сарагоса
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
21
Виньяс
21
Илич
21
Илич
21
Виньяс
7
Брекало
12
Хассан
12
Хассан
7
Брекало
7
Чайра
23
Рондон
23
Рондон
7
Чайра
12
Фернандес
32
Родригес
32
Родригес
12
Фернандес
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
9
Хутгла
23
Альварес
23
Альварес
9
Хутгла
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
97
Сарагоса
10
Аспас
10
Аспас
97
Сарагоса
Остались в запасе
Овьедо
Сельта
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иван Вильяр
ВР
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
30
Уго Гонсалес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
30
Уго Гонсалес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Овьедо - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
7
Офсайды
6
3
Количество передач
485
398
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35

Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Сельты», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо»«Сельта»

«Овьедо» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Овьедо
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