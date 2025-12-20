Составы команд
Овьедо
Овьедо
4-1-2-2-1
13
Эскандель
3
Альхассан
4
Костас
2
Байи
24
Ахиядо
11
Коломбатто
6
Сибо
5
Рейна
7
Чайра
7
Брекало
21
Виньяс
3-2-3-2
13
Раду
12
Фернандес
2
Старфельт
5
Каррейра
17
Руэда
20
Алонсо
8
Бельтран
19
Сведберг
16
Роман
9
Хутгла
97
Сарагоса
5
Рейна
8
Касорла
8
Касорла
5
Рейна
21
Виньяс
21
Илич
21
Илич
21
Виньяс
7
Брекало
12
Хассан
12
Хассан
7
Брекало
7
Чайра
23
Рондон
23
Рондон
7
Чайра
12
Фернандес
32
Родригес
32
Родригес
12
Фернандес
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
9
Хутгла
23
Альварес
23
Альварес
9
Хутгла
19
Сведберг
39
Эль-Абделлауи
39
Эль-Абделлауи
19
Сведберг
97
Сарагоса
10
Аспас
10
Аспас
97
Сарагоса
Остались в запасе
Овьедо
Сельта
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
1
Иван Вильяр
ВР
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
30
Уго Гонсалес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Хорациу Молдован
ВР
26
Miguel Narvaez
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
3
Ойер Луэнго
ЦЗ
20
Леандер Дендокер
ЦП
27
P. Agudin
ЦП
19
Алекс Форес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
23
Дамиан Родригес
АП
30
Уго Гонсалес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Овьедо - Сельта
2
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
7
Офсайды
6
3
Количество передач
485
398
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
0.63
0.66
xGP (предотвращенные голы)
0.35
0.35
Смотреть прямую трансляцию матча «Овьедо» против «Сельты», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Овьедо» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»