17.12.2025, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Составы команд
Талавера
Талавера
4-2-4
1
2
23
Фаррандо
3
4
16
8
7
Ди Ренцо
9
6
11
4-1-3-2
13
Лунин
35
Хименес
18
Каррерас
24
Хейсен
20
Гарсия
19
Себальос
16
Гарсия
8
Гюлер
30
Мастантуоно
9
Эндрик
10
Мбаппе
2
5
5
2
3
15
Арройо
15
Арройо
3
8
18
18
8
9
21
21
9
11
14
14
11
8
Гюлер
8
Чуамени
8
Чуамени
8
Гюлер
9
Эндрик
10
Беллингем
10
Беллингем
9
Эндрик
19
Себальос
28
Кестеро
28
Кестеро
19
Себальос
30
Мастантуоно
11
Родриго
11
Родриго
30
Мастантуоно
Остались в запасе
Талавера
Реал
13
Rodrigo Rocafort
ВР
26
Jorge Sánchez
ЦЗ
22
Fran Rodríguez
ЦЗ
17
Bilal Ouacharaf
ЦЗ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Rodrigo Rocafort
ВР
26
Jorge Sánchez
ЦЗ
22
Fran Rodríguez
ЦЗ
17
Bilal Ouacharaf
ЦЗ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
29
Javier Navarro Jimenez
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
36
Жоан Мартинес
ЦЗ
40
Víctor Valdepeñas
ЦЗ
45
Тиаго Питарч
ЦП
7
Винисиус
ЛВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Талавера - Реал
1
1
Всего ударов по воротам
16
25
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
11
Нарушения
11
7
Офсайды
2
1
Количество передач
303
587
Сейвы
6
3
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
12
13
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Талавера» против «Реала», 1/16 финала Кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Талавера» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»