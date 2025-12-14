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  • «Вердер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Вердер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 20:20
Вердер
14.12.2025, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Штутгарт
40' Б. Эль-Ханнус 44' Д. Левелинг 79' Д. Ундав 90+7' К. Фюрих
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Мио Бакхаус
ВР
3
Юкинари Сугавара
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
31
Карим Кулибали
ЦЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
14
Сенне Линен
ЦП
18
Романо Шмид
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
28
Николас Нартей
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Вердер
13
Карл Хейн
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
24
Патрис Чович
ЦП
18
Камерон Пуэртас
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Леонардо Биттенкурт
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
23
Айзек Шмидт
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
27
Бадредин Буанани
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
4-2-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
18
Шмид
11
Нджинма
7
Мбангула
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Хабот
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
18
Левелинг
26
Ундав
32
Фридль
4
Штарк
4
Штарк
32
Фридль
14
Линен
18
Пуэртас
18
Пуэртас
14
Линен
11
Нджинма
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
11
Нджинма
7
Мбангула
23
Шмидт
23
Шмидт
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
18
Левелинг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
18
Левелинг
29
Ельч
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
29
Ельч
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
26
Ундав
27
Буанани
27
Буанани
26
Ундав
28
Нартей
8
Томаш
8
Томаш
28
Нартей
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
13
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
6
Офсайды
0
2
Количество передач
351
605
Сейвы
8
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.17
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Штутгарта», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Штутгарт»

«Вердер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Вердер
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