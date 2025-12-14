14.12.2025, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
4-2-3-1
30
Бакхаус
3
Сугавара
5
Пипер
31
Кулибали
32
Фридль
6
Стаге
14
Линен
17
Груль
18
Шмид
11
Нджинма
7
Мбангула
3-3-1-1-2
1
Нюбель
3
Хендрикс
16
Каразор
29
Ельч
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Хабот
28
Нартей
23
Эль-Ханнус
18
Левелинг
26
Ундав
32
Фридль
4
Штарк
4
Штарк
32
Фридль
14
Линен
18
Пуэртас
18
Пуэртас
14
Линен
11
Нджинма
10
Биттенкурт
10
Биттенкурт
11
Нджинма
7
Мбангула
23
Шмидт
23
Шмидт
7
Мбангула
17
Груль
9
Топп
9
Топп
17
Груль
18
Левелинг
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
18
Левелинг
29
Ельч
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
29
Ельч
23
Эль-Ханнус
10
Фюрих
10
Фюрих
23
Эль-Ханнус
26
Ундав
27
Буанани
27
Буанани
26
Ундав
28
Нартей
8
Томаш
8
Томаш
28
Нартей
Остались в запасе
Вердер
Штутгарт
13
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Главный тренер
Хорст Штеффен
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
13
Карл Хейн
ВР
24
Патрис Чович
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
25
Леонидас Стержиу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
30
Чема Андрес
ЦП
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Вердер - Штутгарт
1
1
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
ВАР
0
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
11
6
Офсайды
0
2
Количество передач
351
605
Сейвы
8
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
18
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.91
2.17
xGP (предотвращенные голы)
1.31
1.31
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Штутгарта», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Штутгарт»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»