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Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Штутгарта», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Штутгарт»