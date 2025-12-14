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  • «Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 18:05
Ланс
14.12.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
15' О. Эдуард 57' О. Эдуард
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
40
Робин Риссе
ВР
14
Матье Удоль
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
20
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Мамаду Сангаре
АП
28
Адриен Томассон
(К) АП
10
Флориан Товен
ПВ
22
Уэсли Саид
ЦФ
11
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
26
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
21
Исак Янссон
ПВ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ланс
16
Реджис Гютне
ВР
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
5
Андрия Булатович
ЦП
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
38
Райан Фофана
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
28
Джума Ба
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
44
Zoumana Diallo
ЦФ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Bernard Nguene
ЦФ
3-2-3-2
40
Риссе
25
Ганиу
6
Байду
20
Сарр
14
Удоль
2
Агилар
8
Сангаре
28
Томассон
10
Товен
11
Эдуард
22
Саид
4-1-2-2-1
80
Диуф
33
Менди
92
Клосс
37
Пепра Оппонг
26
Бар
24
Ванхутте
14
Будауи
8
Сансон
21
Янссон
10
Диоп
25
Чо
28
Томассон
5
Булатович
5
Булатович
28
Томассон
10
Товен
9
Гилявоги
9
Гилявоги
10
Товен
22
Саид
7
Сотока
7
Сотока
22
Саид
11
Эдуард
38
Фофана
38
Фофана
11
Эдуард
37
Пепра Оппонг
2
Абди
2
Абди
37
Пепра Оппонг
14
Будауи
99
Самед
99
Самед
14
Будауи
8
Сансон
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
8
Сансон
21
Янссон
47
Гувейя
47
Гувейя
21
Янссон
24
Ванхутте
90
Оморуйи
90
Оморуйи
24
Ванхутте
Остались в запасе
Ланс
Ницца
16
Реджис Гютне
ВР
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Главный тренер
Пьер Саж
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
44
Zoumana Diallo
ЦФ
26
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
16
Реджис Гютне
ВР
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
37
Фоде Силла
ЦП
26
Антони Бермон
ЛВ
19
Абдалла Сима
ПВ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
44
Zoumana Diallo
ЦФ
26
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ланс - Ницца
2
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
418
493
Сейвы
4
4
Точность передач %
82
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.76
xGP (предотвращенные голы)
-1.04
-1.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Ниццы», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс»«Ницца»

«Ланс» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Ланс
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