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Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аугсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Аугсбург»