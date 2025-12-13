13.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Айнтрахт
Айнтрахт
4-1-2-3
23
Цеттерер
34
Коллинс
4
Кох
3
Теате
5
Кристенсен
17
Скири
18
Дауд
10
Шаиби
10
Доан
27
Гетце
7
Кнауфф
4-1-2-2-1
1
Дамен
5
Матсима
31
Шлоттербек
40
Бэнкс
13
Яннулис
17
Якич
4
Массенго
22
Ридер
30
Каде
20
Клод-Морис
19
Фельхауэр
10
Шаиби
18
Браун
18
Браун
10
Шаиби
4
Кох
5
Аменда
5
Аменда
4
Кох
18
Дауд
6
Хойлунд
6
Хойлунд
18
Дауд
7
Кнауфф
19
Бахоя
19
Бахоя
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
13
Яннулис
3
Педерсен
3
Педерсен
13
Яннулис
19
Фельхауэр
27
Вольф
27
Вольф
19
Фельхауэр
20
Клод-Морис
36
Кемюр
36
Кемюр
20
Клод-Морис
4
Массенго
11
Гарби
11
Гарби
4
Массенго
22
Ридер
99
Эссенде
99
Эссенде
22
Ридер
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
2
Элиас Баум
ПЗ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Эльвис Реджбечай
ЦП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
3
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
0
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
10
Офсайды
3
5
Количество передач
475
442
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
1.05
0.62
xGP (предотвращенные голы)
0.08
0.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Айнтрахт» против «Аугсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»