13.12.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
3-2-3-2
30
Маханьков
55
Дибанго
4
Виливальд
6
Конате
6
Араухо
18
Лин
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
10
Парако
2
Юрчек
2-1-2-3-2
31
3
Козик
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
55
Теллес
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
10
17
Салабай
10
Парако
77
Мендоза
77
Мендоза
10
Парако
7
Демченко
8
Челядин
8
Челядин
7
Демченко
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
Остались в запасе
Кривбасс
Колос
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Кривбасс - Колос
1
1
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Колоса», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос»
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Источник: «Бомбардир»