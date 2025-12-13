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  • «Кривбасс» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Кривбасс» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 12:50
Кривбасс
13.12.2025, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Колос
10' Е. Твердохлеб (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
55
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
6
Андрус Араухо
ЦП
18
Бар Лин
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
2
Ян Юрчек
ЦФ
10
Карлос Парако
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
5
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
17
Антон Салабай
ЦФ
10
A. Krasniqi
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
77
Глейкер Мендоза
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Колос
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
8
Артем Челядин
ОП
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
3-2-3-2
30
Маханьков
55
Дибанго
4
Виливальд
6
Конате
6
Араухо
18
Лин
7
Микитишин
9
Твердохлеб
94
Задерака
10
Парако
2
Юрчек
2-1-2-3-2
31
3
Козик
5
Бондаренко
7
Демченко
9
Цуриков
55
Теллес
77
Понедельник
14
Кане
70
Климчук
10
17
Салабай
10
Парако
77
Мендоза
77
Мендоза
10
Парако
7
Демченко
8
Челядин
8
Челядин
7
Демченко
14
Кане
7
Алефиренко
7
Алефиренко
14
Кане
70
Климчук
27
Ойевуси
27
Ойевуси
70
Климчук
Остались в запасе
Кривбасс
Колос
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
23
Sychev Danylo Sergeevich
ВР
3
Карлос Рохас
ЦЗ
16
Тьяго Боржес
ЦЗ
5
Анте Бекавац
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Ярослав Шевченко
ЦП
28
Джоэль Майя
ЦП
24
Владимир Мулик
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
José Flores
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
2
Zurab Rukhadze
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
90
Oleksiy Bezruchuk
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
47
Daniil Denysenko
ЦП
15
Artem Husol
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Кривбасс - Колос
1
1
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Колоса», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Колос»

«Кривбасс» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Колос Кривбасс
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