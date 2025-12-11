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  • «Ницца» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Ницца» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 19:35
Ницца
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
0 : 1
Завершен
Брага
28' П. Виктор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
26
Мельвен Бар
(К) ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
37
Кожо Пепра Оппонг
ЦЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
20
Том Луше
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
21
Исак Янссон
ПВ
90
Кевин Оморуйи
ЦФ
26
Bernard Nguene
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Брага
1
Лукаш Хорничек
ВР
5
Леонарду Лелу
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
6
Витор Карвальо
ОП
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
9
Амин Эль Уаззани
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ницца
80
Йехван Диуф
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
24
Шарль Ванхутте
ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
17
Габриэл Москардо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
77
Габри Мартинес
ЛВ
95
Сандро Видигаль
ЛВ
9
Фран Наварро
ЦФ
3-1-2-2-2
31
Дюпе
2
Абди
37
Пепра Оппонг
26
Бар
99
Самед
20
Луше
22
Н'Домбеле
47
Гувейя
21
Янссон
26
90
Оморуйи
4-3-1-2
1
Хорничек
2
Гомес
4
Ниакате
26
Арри-Мби
5
Лелу
29
Горби
27
Гриллич
6
Карвальо
21
Орта
10
Виктор
9
Эль Уаззани
21
Янссон
92
Клосс
92
Клосс
21
Янссон
2
Абди
33
Менди
33
Менди
2
Абди
99
Самед
24
Ванхутте
24
Ванхутте
99
Самед
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Диоп
22
Н'Домбеле
26
25
Чо
25
Чо
26
6
Карвальо
14
Лагербилке
14
Лагербилке
6
Карвальо
10
Виктор
17
Москардо
17
Москардо
10
Виктор
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
5
Лелу
77
Мартинес
77
Мартинес
5
Лелу
9
Эль Уаззани
9
Наварро
9
Наварро
9
Эль Уаззани
Остались в запасе
Ницца
Брага
80
Йехван Диуф
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
80
Йехван Диуф
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Ницца - Брага
5
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
15
Офсайды
4
0
Количество передач
336
582
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.73
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Браги», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца»«Брага»

«Ницца» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Ницца
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