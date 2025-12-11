11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ницца
Ницца
3-1-2-2-2
31
Дюпе
2
Абди
37
Пепра Оппонг
26
Бар
99
Самед
20
Луше
22
Н'Домбеле
47
Гувейя
21
Янссон
26
90
Оморуйи
4-3-1-2
1
Хорничек
2
Гомес
4
Ниакате
26
Арри-Мби
5
Лелу
29
Горби
27
Гриллич
6
Карвальо
21
Орта
10
Виктор
9
Эль Уаззани
21
Янссон
92
Клосс
92
Клосс
21
Янссон
2
Абди
33
Менди
33
Менди
2
Абди
99
Самед
24
Ванхутте
24
Ванхутте
99
Самед
22
Н'Домбеле
10
Диоп
10
Диоп
22
Н'Домбеле
26
25
Чо
25
Чо
26
6
Карвальо
14
Лагербилке
14
Лагербилке
6
Карвальо
10
Виктор
17
Москардо
17
Москардо
10
Виктор
27
Гриллич
8
Моутинью
8
Моутинью
27
Гриллич
5
Лелу
77
Мартинес
77
Мартинес
5
Лелу
9
Эль Уаззани
9
Наварро
9
Наварро
9
Эль Уаззани
Остались в запасе
Ницца
Брага
80
Йехван Диуф
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
80
Йехван Диуф
ВР
30
Bartosz Żelazowski
ВР
28
Джума Ба
ЦЗ
36
Brad-Hamilton Mantsounga
ЦЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
36
Алаа Беллааруш
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
50
Diego Rodrigues
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
41
Yanis da Rocha
ЦП
95
Сандро Видигаль
ЛВ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Ницца - Брага
5
2
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
15
Офсайды
4
0
Количество передач
336
582
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.73
xGP (предотвращенные голы)
1.27
1.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Ницца» против «Браги», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «Брага»
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Источник: «Бомбардир»